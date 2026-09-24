Функционал «Ауыл аманаты» расширяется

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В регионе расширяется функ­ционал программы поддерж­ки сельских жителей «Ауыл аманаты». Если на первых этапах ее реализации значительная часть проектов была связана с животноводством, то сегодня открывается возможность развивать переработку, сферу тепличных хозяйств, птицеводство и даже туризм.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации областного управления сельского хозяйства, за последние семь лет в 153 сельских округах местными властями был проведен скрининг, нацеленный на определение экономически эффективных направлений развития. В итоге за этот период было профинансировано 8 909 субъектов предпринимательства. Общий объем выделенных средств составил 48,4 млрд тенге.

– Для сельчан программа стала возможностью расширить бизнес. За счет выделенных денег приоб­ретено 262,2 тысячи голов скота и 533 единицы сельскохозяйственной техники. Финансовую поддержку на сумму 3,5 миллиарда тенге получили 57 кооперативов, – проинформировал руководитель областного управления сельского хозяйства Абдирасил Желеубаев.

По его словам, эффект от реализации программы проявляется не только в количестве профинансированных проектов. Меняется социально-экономическая ситуация в сельской местности. Так, число граждан, постоянно получающих адресную социальную помощь, сократилось почти в 4,2 раза – с 69,5 тыс. до 16,6 тыс. человек. Поступления в бюджет выросли с 400 млн до 1,6 млрд тенге, средний доход граждан увеличился с 78 тыс. до 135 тыс. тенге.

Кроме того, в 3,5 раза выросло количество предпринимателей. Эти цифры показывают, что поддержка сельского предпринимательства постепенно становится одним из реально действующих инструментов повышения доходов населения и укрепления экономики населенных пунктов.

В 2025⁄26 годах программа получила продолжение. На ее реализацию предусмотрено 5 млрд тенге. На сегодняшний день из этой суммы освоено 3,6 млрд тенге, или 72,7 процента. За счет выделенных средств 405 человек получили возможность открыть собственное дело. Значительная часть проектов по-прежнему связана с животноводством: хозяйства планируют приобрести 10 160 голов скота.

Как рассказал Абдирасил Желеу­баев, оставшиеся средства планируется освоить в ближайшее время. Документы по проектам практически готовы, преимущественно остается решить вопросы залогового обеспечения.

При полном освоении предусмотренных средств в регионе намечено реализовать 657 проектов. В их числе 177 проектов в сфере животноводства, 20 – в птицеводстве, 90 – по приобретению оборудования для перерабатывающих предприятий и 50 – по закупу сельскохозяйственной техники.

Еще одно направление – развитие тепличных хозяйств. Оно предусматривает создание 70 малых теплиц. Кроме того, в рамках программы намечено открытие 190 небольших цехов. Реализация проектов позволит создать 509 новых рабочих мест. Также планируется организация 52 кооперативов.

Особенно перспективным выглядит развитие переработки. Производство готовой продукции позволяет создавать дополнительную стоимость, расширять ассортимент местных товаров и одновременно организовывать новые рабочие места.

Отдельное место в перечне прио­ритетов занимает туризм. Регион располагает историческими, природными и культурными объектами, которые могут представлять интерес для путешественников. Для комфорта гостей в нескольких районах области предполагается создание восьми туристических глэмпингов – объектов отдыха в условиях дикой природы.

Подобные объекты способны стать дополнительным источником дохода для жителей аулов, стимулом для развития сопутствующих услуг, торговли и производства отечественной продукции. Именно поэтому развитие глэмпингов рассматривается как одно из новых направлений программы.

Таким образом, «Ауыл аманаты» постепенно формирует более разнообразную предпринимательскую среду в сельской местности. Речь идет уже не только о том, чтобы просто увеличить поголовье скота или приобрести технику, но и о создании небольших производств, перерабатывающих предприятий, теплиц, кооперативов и туристических объектов. При этом одним из важных условий остается эффективность каждого конкретного проекта.

По информации областного управления сельского хозяйства, в целом программа ориентирована на формирование условий, при которых сельские жители получают возможность самостоятельно создавать источник дохода. Выбор направления зависит от особенностей конкретного населенного пункта и предпринимательской инициативы его жителей. В этом и заключается один из главных смыслов «Ауыл аманаты»: дать сельчанам инструменты для развития собственного дела и одновременно укрепить экономический потенциал населенных пунктов.

#сельское хозяйство #Ауыл аманаты #животноводство

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