В мире
Функция редактирования сообщений появится в Twitter

Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан сообщил, что руководство соцсети работает над функцией, которая даст пользователям возможность редактировать сообщения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования сообщений, и планируем начать тестирование в ближайшие месяцы", - написал он во вторник на своей странице в Twitter.

Салливан отметил, что работа над новой функцией займет время, поскольку необходимо учесть, в частности, такие аспекты, как ограничение по времени, в течение которого сообщение может быть отредактировано, а также доступность информации о том, что именно было изменено. В противном случае функция может быть использована ненадлежащим образом, считает Салливан.

Осенью 2018 года занимавший тогда пост генерального директора компании Twitter Джек Дорси сообщил, что руководство соцсети обдумывает возможность создания кнопки для редактирования сообщений, но ее появление требует тщательного рассмотрения. Как указывал Дорси, компания намеревалась предотвратить неограниченное редактирование, чтобы не дать возможность изменять противоречивые или оскорбительные сообщения.

В понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам США появились сведения о том, что американский предприниматель Илон Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. В тот же день предприниматель спросил у своих подписчиков о необходимости добавления в соцсеть возможности редактирования сообщений. Во вторник Маск, который войдет в состав совета директоров Twitter, заявил, что с нетерпением ждет начала работы в компании, "чтобы внести существенные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы".

Популярное

Все
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Голого мужчину задержали на летном поле в аэропорту Алматы
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
Мажилис приступил к поправкам в бюджет на 2022-2024 годы
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Снег и дожди идут в Казахстан
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

В мире
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять …
В мире
События в Украине привели к серь­езным последствиям для эко…
В мире
Объявлены победители премии "Грэмми"
В мире
Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови челов…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021