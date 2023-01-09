Фура с бытовой техникой сгорела в Павлодарской области

Фура направлялась из Алматы в Павлодар.

Фото: ДЧС Павлодарской области

На трассе Ленинский - Аксу в 500 метрах от моста "Нурлы Жол" полностью выгорел грузовой автомобиль Renault 1988 года выпуска. Он был гружен бытовой техникой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации департамента по ЧС региона, сообщение о пожаре поступило 8 января в 17:08.

Площадь горения составила 18 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

В ДЧС добавили, что автомобиль работает на дизельном топливе. Водитель применил огнетушители.