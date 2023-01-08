Фуру, упавшую в кювет, отбуксировали в ВКО

Фото пресс-службы МЧС РК

Фуру дальнобойщика, неделю прожившего на трассе, отбуксировали на проезжую часть, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фуру, угодившую в кювет, смогли отбуксировать с помощью спецтехники.

"8 января, в 14:50, на 735-м км автодороги Алматы – Усть - Каменогорск силами ТОО "СайрамТранс" (6 человек и 2 единицы техники) автотранспорт отбуксирован на проезжую часть", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, водитель, следуя из Актогая в Усть-Каменогорск, попал в снежный плен недалеко от села Шынкожа.