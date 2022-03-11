Фуры и легковушка столкнулись на трассе в ЗКО, погибли двое водителей

Три автомобиля столкнулись на трассе в Западно-Казахстанской области, погибли двое водителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

10 марта примерно в 17:15 часов на трассе Самара – Шымкент, недалеко от поселка Алгабас Сырымского района ЗКО, столкнулись автомашина марки «КамАЗ» и фура DAF. В результате столкновения водитель фуры скончался на месте. Водитель «КамАЗа» 1987 года рождения умер, не приходя в сознание, когда его пытались извлечь из авто.

После проезжавшей мимо «Ваз 2115» столкнулся со стоявшим «КамАЗом». В больницу с различными травмами доставили водителя легковушки 2001 года рождения и двух его пассажиров 1967 и 1986 годов рождения.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.