Футбол круглый год

На месте стадиона им. Кажымукана Мунайтпасова вырос современный спорткомплекс, рассчитанный на круглогодичный тренировочный процесс и проведение соревнований, в том числе международного уровня.

Прежний стадион, введенный в эксплуа­тацию еще в 1936 году и впоследствии признанный аварийным, демонтирован. Теперь здесь разместилось крытое спортивное поле общей площадью 18 тыс. 951 кв. м, пригодное для проведения футбольных матчей и соревнований. Строи­тельство было осуществлено за счет средств Специального государственного фонда и обошлось в 16,7 млрд тенге. Заказчиком объекта выступило ГУ «Управление строительства города Астаны».

Новый стадион полностью соответствует требованиям второй категории UEFA и рассчитан на 3 600 зрительских мест. Здесь установлено современное оборудование, уложено искусственное покрытие французского производства, отвечающее международным спортивным стандартам. На территории комплекса предусмотрены трибуны, раздевалки, медицинские кабинеты, конференц-зал, комментаторская зона, а также административные и технические помещения.

Для столицы, где затяжная зима серь­езно ограничивает возможности по проведению тренировок и соревнований по некоторым видам спорта, крытый стадион имеет большое значение. Теперь заниматься здесь можно будет круглый год.

– Отныне ребята смогут тренироваться без вынужденных пауз, соответственно, улучшатся результаты, – считает руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Василий Левит.

Полноценное футбольное поле будет доступно воспитанникам специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 8. Раньше тренировочный процесс проходил на поле размером 60 на 33 метра, тогда как с 12 лет дети уже переходят к большому футболу в формате 120 на 90.

– Получалось так, что ребята должны были играть уже в большой футбол, но тренироваться приходилось на маленьком пространстве. Полноценно обеспечить тренировочный процесс не получалось. Теперь появилась возможность проводить занятия не только в теплый период, а фактически круглый год, – отмечает Василий Левит.

Сейчас на новом стадионе уже проходят учебно-тренировочные занятия. Здесь занимаются более 800 воспитанников в возрасте от 8 до 18 лет. Занятия проводятся бесплатно, однако попасть сюда можно только после серьезного отбора. Кроме традиционного футбола, отдельно развивается отделение футзала. По этому направлению тут тренируются около 90 школьников.

Возможности нового спортивного объекта уже испытаны на практике. В июне состоялось техническое открытие, в рамках которого прошел чемпионат Казах­стана среди детей 2013 года рождения. В соревнованиях приняли участие 16 команд со всех областей республики. Иными словами, стадион предназначен не только для учебно-тренировочного процесса. Его вместимость и инфраструктура позволяют проводить официальные и товарищеские матчи, состязания различного уровня.

В перспективе на крытом стадионе планируют проводить и международные турниры. Тем более такой опыт у СДЮСШОР № 8 имеется. За последние три года при содействии спортшколы олимпийского резерва были организованы соревнования, в которых участвовали спортсмены зарубежных академий. В гости в Астану приезжали «Спартак» из Москвы, «Карабах» из Баку, «Пахтакор» из Ташкента и «Динамо» из Грузии.

Как рассказывает Василий Левит, зарубежные команды проявляют неподдельный интерес к новому спортивному объекту. К примеру, представители женской сборной Ирландии приезжали осмотреть стадион и теперь планируют арендовать площадку для тренировок и подготовки к матчу с Казахстаном.

На объекте завершаются юридические и организационные процедуры, после чего стадион будет передан на баланс СДЮСШОР­ № 8. Сама школа также готовится расширить свою работу. Если сейчас общий ее контингент составляет около 950 человек с учетом детей, находящихся на просмот­рах, то в дальнейшем здесь рассчитывают увеличить число воспитанников до 1 500.

Прием детей в школу начинается с восьми лет, причем прийти на просмотр можно и в более старшем возрасте, но обязательным условием выступает отбор. Тренеры оценивают скорость, технические навыки и игровое мышление ребенка. И надо сказать, конкуренция за места здесь очень высокая. По словам Василия Левита, во время одного из отборов среди детей 2011–2012 годов рождения за два дня пришли около 300 желающих, однако отобрали всего… десять ребят.

– У нас не просто набор, а именно отбор. Мы отбираем хороших игроков, – рассказывает Василий Левит. – Отборы проводятся в течение всего года. В школу приезжают дети из других регионов Казахстана, в том числе талант­ливые ребята с юга и запада рес­публики.

Воспитанники СДЮСШОР № 8 в дальнейшем переходят в футбольные центры «Астаны» и «Жениса». Около 60–70 процентов воспитанников данных структур – как раз те ребята, которые в свое время прошли подготовку в этой школе.

– Если ребенок спортивно одарен, его могут забрать даже в десять лет. Регулярно играем со спортсменами из футбольных центров и таким образом постоянно с ними конкурируем. Иногда они нас обыгрывают, иногда – мы их, отмечает руководитель КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8» акимата города Астаны Еркебулан Алдабергенов.

Одновременно в школе развивается женский футбол. Сегодня здесь занимаются около 120 девочек, сформированы три женские группы. Стоит отметить, что интерес к этому виду спорта в пос­ледние годы заметно вырос.

Что касается собственно тренировочного процесса, то он достаточно интенсивный. По словам тренера-преподавателя СДЮСШОР № 8 Владимира Коновалова, из четырех групп здесь сформированы две – основная и вспомогательная.

– Основная участвует в чемпио­натах Казахстана и тренируется пять раз в неделю. Шестой день отводится под игру, тогда как вспомогательная группа тренируется три-четыре раза в неделю, – рассказывает Владимир Коновалов.

При этом в детском спорте подготовка спортсмена редко идет строго по плану. На результат могут влиять самые разные обстоятельства. Это могут быть травмы или переезд семьи в другой город. Поэтому задача тренера заключается не только в том, чтобы выстроить тренировочный процесс, но и в том, чтобы помочь ребенку пройти нелегкий путь спортсмена и сохранить мотивацию.

– Чтобы воспитать чемпионов, много чего нужно. В первую очередь – желание самого ребенка. Без его собственного стремления добиться результата невозможно. Также важны дисциплина, трудолюбие, постоянные тренировки и желание развиваться. Большую роль играет поддержка тренеров и родителей. А еще, как в любом спорте, нужна удача. Когда все эти составляющие складываются вместе, тогда и появляется результат, – считает тренер-преподаватель СДЮСШОР № 8 Ербол Жайлаубеков.

Важно, что новый стадион в Сарыаркинском районе Астаны создает базовые условия с возможностью проводить полноценный учебно-тренировочный процесс независимо от времени года. Теперь главным испытанием станет первая зима.

Для нового спортивного комп­лекса это будет первый полноценный холодный сезон, который покажет, насколько эффективно объект сможет обеспечивать заявленный круглогодичный тренировочный режим.

– Надеемся, что проблем не будет. Ну а на случай непредвиденных обстоятельств у нас имеются гарантии от компании-застройщика, – заключил Василий Левит.

У детей же оценка нового стадио­на проще и непосредственней. Они говорят, что им нравится здесь тренироваться. На занятия приходят с удовольствием и рады тому, что теперь смогут играть в футбол круглый год.