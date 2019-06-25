Статьи
Футбола мало не бывает
Аскар Бейсенбаев

Начнем обзор с прекрасной половины человечества. В воскресенье на проходящем во Франции первенстве планеты стартовали игры 1/8 финала. Первыми в четвертьфинал пробились сборные Норвегии и Англии, которые соответственно ­обыграли национальные команды Австралии (2:1) и Камеруна (3:0). Причем в последнем поединке не обошлось без скандала, так как камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после про­смотра видеоассистента (VAR). Африканские футболистки были крайне разгневаны пос­ле второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел свое решение, воспользовавшись VAR. Камерунки даже не хотели выходить на второй тайм, но потом к ним подошел представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.

Также в 1/4 финала пробились француженки, обыгравшие ­бразильянок – 2:1, и немки, разгромившие представительниц Нигерии – 3:0. Вчера вечером сыграли Испания и США, Италия и Китай, Нидерланды и Япония, а также Швеция и Канада.

В это же время на Кубке Америки, который проходит в Бразилии, но уже среди мужчин, стали известны имена 4 участников 1/4 финала из 8 команд. В эту стадию пробились нацио­нальные команды Бразилии, Аргентины, Венесуэлы и Колумбии. Причем последняя – пока единственная, которая показала 100-процентный результат на предварительной стадии, ­обыграв поочередно Аргентину (2:0), Катар (1:0) и Парагвай – (1:0). Бразилия вначале обыграла Боливию – 3:0, потом сыграла в ничью с Венесуэлой – 0:0 и разгромила Перу – 5:0. У венесуэльцев 2 ничьи (0:0 был зафиксирован и с Перу), а победили они лишь Боливию – 3:1 и прошли дальше. Вчера утром пробилась в плей-офф и Аргентина, обыгравшая в последнем групповом матче Катар – 2:0 (ранее, помимо проигрыша Колумбии, они довольствовались ничьей с ­Парагваем – 1:1). Сегодня решится судьба оставшихся 4 путевок. С 99-процентной вероятностью можно назвать еще 2 команды – далее просто обязаны пройти Чили и Уругвай.

В минувшую пятницу в Египте стартовал 32-й розыгрыш Кубка африканских наций. В турнире впервые участвуют 24 команды (ранее всегда было не более 16). Стоит отметить, что турнир ­впервые проходит летом (21 июня – 19 июля), а не зимой, как раньше. Матчи проходят в 4 городах на 6 стадионах, 3 из которых находятся в Каире: главная египетская арена – «Каирский международный стадион», а также 30-тысячники «Аль-Салам» и «Стадион 30 июня». Кроме того, матчи состоятся на одноименных аренах в Александрии, Суэце и Исмаилии.

Изначально Кубок африканских наций-2019 должен был принимать Камерун. Однако в ноябре прошлого года Африканская конфедерация футбола (КАФ) запретила проводить турнир в стране, которая опаз­дывает со сроками строительства необходимых объектов. К тому же организаторы начали беспокоиться из-за вспышки сепаратистских волнений на юго-западе и северо-западе этой страны. В итоге право принимать Кубок перешло к «стране фараонов».

Команды поделены на 6 групп (по 4 в каждой). В плей-офф выйдут сборные, которые займут первое и второе места, а также 4 лучшие команды, оказавшие­ся на третьей строчке. Помимо ­завсегдатаев турнира здесь ­участвуют и 3 дебютанта: Мадагаскар, Мавритания и Бурунди. Таким образом, список квартетов выглядит так:

А. Египет, Конго, Уганда, Зимбабве.

B. Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди.

C. Сенегал, Алжир, Кения, Танзания.

D. Марокко, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Намибия.

E. Тунис, Мали, Мавритания, Ангола.

F. Бенин, Камерун, Гана, Гвинея-Биссау.

Стоит отметить, что в турнире участвуют много известных футболистов. В их числе кумир миллионов – египтянин Мохаммед Салах из «Ливерпуля», сенегальцы Бальде Кейта («Интер»), Садио Мане («Ливерпуль») и другие.

В первом туре были зафиксированы следующие результаты: Алжир – Кения – 2:0, Сенегал – Танзания – 2:0, Марокко – Намибия – 1:0, Гвинея – Мадагаскар – 2:2, Нигерия – Бурунди – 1:0, ДР Конго – Уганда – 0:2 и Египет – Зимбабве – 1:0

Популярное

Все
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Курс тенге полностью отыграл свое падение
Эксперт: Конституционная реформа удовлетворяет запрос казахстанцев на реализацию гражданских прав
Женщину с тройным гражданством выдворили из Казахстана
Бандитских дронов опасаются правоохранители Франции
Работу в Англии обещал аферист жителям Южного Казахстана
Факты незаконного недропользования выявлены на юге Казахстана
Врач едет в село
Доллар может ослабеть
Казахстанские шахматисты завоевали еще три медали на турнире в Греции
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
То, что видит тебя насквозь
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Есть или не есть – вот в чем вопрос
За незаконный кредит – реальный срок
На турнир в Албанию
Акцент – на реальные проблемы
Равнение на лучших
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Статьи , Колонка обозревателей , Свежий выпуск
Сады и огороды на «сухом пайке»
Статьи
За незаконный кредит – реальный срок
Статьи
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
Статьи
Равнение на лучших

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]