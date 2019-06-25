Футбола мало не бывает

Начнем обзор с прекрасной половины человечества. В воскресенье на проходящем во Франции первенстве планеты стартовали игры 1/8 финала. Первыми в четвертьфинал пробились сборные Норвегии и Англии, которые соответственно ­обыграли национальные команды Австралии (2:1) и Камеруна (3:0). Причем в последнем поединке не обошлось без скандала, так как камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола после про­смотра видеоассистента (VAR). Африканские футболистки были крайне разгневаны пос­ле второго гола в их ворота, который был забит в компенсированное время первого тайма. Арбитр изначально не засчитал гол, зафиксировав офсайд, но затем пересмотрел свое решение, воспользовавшись VAR. Камерунки даже не хотели выходить на второй тайм, но потом к ним подошел представитель ФИФА, который напомнил им об их обязанностях в матче.

Также в 1/4 финала пробились француженки, обыгравшие ­бразильянок – 2:1, и немки, разгромившие представительниц Нигерии – 3:0. Вчера вечером сыграли Испания и США, Италия и Китай, Нидерланды и Япония, а также Швеция и Канада.

В это же время на Кубке Америки, который проходит в Бразилии, но уже среди мужчин, стали известны имена 4 участников 1/4 финала из 8 команд. В эту стадию пробились нацио­нальные команды Бразилии, Аргентины, Венесуэлы и Колумбии. Причем последняя – пока единственная, которая показала 100-процентный результат на предварительной стадии, ­обыграв поочередно Аргентину (2:0), Катар (1:0) и Парагвай – (1:0). Бразилия вначале обыграла Боливию – 3:0, потом сыграла в ничью с Венесуэлой – 0:0 и разгромила Перу – 5:0. У венесуэльцев 2 ничьи (0:0 был зафиксирован и с Перу), а победили они лишь Боливию – 3:1 и прошли дальше. Вчера утром пробилась в плей-офф и Аргентина, обыгравшая в последнем групповом матче Катар – 2:0 (ранее, помимо проигрыша Колумбии, они довольствовались ничьей с ­Парагваем – 1:1). Сегодня решится судьба оставшихся 4 путевок. С 99-процентной вероятностью можно назвать еще 2 команды – далее просто обязаны пройти Чили и Уругвай.

В минувшую пятницу в Египте стартовал 32-й розыгрыш Кубка африканских наций. В турнире впервые участвуют 24 команды (ранее всегда было не более 16). Стоит отметить, что турнир ­впервые проходит летом (21 июня – 19 июля), а не зимой, как раньше. Матчи проходят в 4 городах на 6 стадионах, 3 из которых находятся в Каире: главная египетская арена – «Каирский международный стадион», а также 30-тысячники «Аль-Салам» и «Стадион 30 июня». Кроме того, матчи состоятся на одноименных аренах в Александрии, Суэце и Исмаилии.

Изначально Кубок африканских наций-2019 должен был принимать Камерун. Однако в ноябре прошлого года Африканская конфедерация футбола (КАФ) запретила проводить турнир в стране, которая опаз­дывает со сроками строительства необходимых объектов. К тому же организаторы начали беспокоиться из-за вспышки сепаратистских волнений на юго-западе и северо-западе этой страны. В итоге право принимать Кубок перешло к «стране фараонов».

Команды поделены на 6 групп (по 4 в каждой). В плей-офф выйдут сборные, которые займут первое и второе места, а также 4 лучшие команды, оказавшие­ся на третьей строчке. Помимо ­завсегдатаев турнира здесь ­участвуют и 3 дебютанта: Мадагаскар, Мавритания и Бурунди. Таким образом, список квартетов выглядит так:

А. Египет, Конго, Уганда, Зимбабве.

B. Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди.

C. Сенегал, Алжир, Кения, Танзания.

D. Марокко, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Намибия.

E. Тунис, Мали, Мавритания, Ангола.

F. Бенин, Камерун, Гана, Гвинея-Биссау.

Стоит отметить, что в турнире участвуют много известных футболистов. В их числе кумир миллионов – египтянин Мохаммед Салах из «Ливерпуля», сенегальцы Бальде Кейта («Интер»), Садио Мане («Ливерпуль») и другие.

В первом туре были зафиксированы следующие результаты: Алжир – Кения – 2:0, Сенегал – Танзания – 2:0, Марокко – Намибия – 1:0, Гвинея – Мадагаскар – 2:2, Нигерия – Бурунди – 1:0, ДР Конго – Уганда – 0:2 и Египет – Зимбабве – 1:0