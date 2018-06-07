Футболист сборной Англии испугался везти семью в Россию

Спорт
2144
Фото из открытых источников
Защитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз рассказал, что не позволит семье приехать на чемпионат мира 2018 года в Россию. Его слова приводит Evening Standard, передает Lenta.ru.    

"Я не беспокоюсь за себя, но я сказал моей семье, что не хочу, чтобы они приезжали туда из-за расизма и того, что еще может там произойти. Я не хочу беспокоиться за безопасность моей семьи в то время, когда стараюсь подготовиться к играм. Если что-то случится со мной, это не повлияет на меня так, как если оскорбят мою семью", – заявил Роуз.

По словам футболиста, его семья была расстроена.

"Отец сказал мне, что, может быть, у него больше никогда не будет возможности посмотреть на меня на чемпионате мира. Было больно это слышать, но так обстоят дела. Каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться", – добавил он.

В начале мая британские футболисты запросили охрану на время чемпионата мира в России. По информации Daily Mail, жены и подруги британских игроков полетят в Россию на борту официальной авиакомпании Футбольной ассоциации.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Популярное

Все
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
От слов к действиям
О чем мечтает наш народ?
Новые задачи для экспертного сообщества
Сгоревшее за неделю не восстановить и за десятилетия
Так хлеб или «сайговодство»?
Водоворот эмоций
Туркестан – талисман тюрков
Точно в цель!
Астанинский процесс завершился
Лечебная сила ремесел
БАКАД запустили в Алматинской области
Священный город Туркестан готовится к проведению третьего Национального курултая. Это значимое для страны событие станет своеобразным проявлением «степной демократии» в современном толковании
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Головкин утратил все титулы чемпиона мира
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайской области
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Инновационный проект школьников из Шымкента вошел в топ-3 на чемпионате в США
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
В Алматы завершаются съемки киномюзикла «Солдат любви» Фархата Шарипова
Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству
Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту
В Кызылорде идет обновление фасадов многоэтажных жилых домов – их облицовывают линеарными панелями разных расцветок
Впервые после Каннского фестиваля в родном городе режиссера Сергея Дворцевого вместе собрались актеры фильма «Тюльпан»
Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ
Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир
Грузия выдала Казахстану сбежавшего экс-замакима Тараза
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена

Читайте также

Рыбакина стартовала с победы на турнире в Берлине
EURO 2024: Казахстан встал в один ряд с Францией, Англией и…
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан занял первое место на VII чемпионате мира по руко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]