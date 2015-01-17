Происшествия

Футболиста "Баварии" укусил крокодил на сборе в Катаре

Крокодил укусил футболиста немецкой "Баварии" Арьена Роббена на сборе команды, который проходит в Катаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации немецкого издания Bild, инцидент произошел во время тренировочного занятия, когда один из мячей попал в расположенный рядом бассейн.

"Когда я доставал мяч из бассейна, крокодил укусил меня за руку", – сказал 30-летний голландец.

Игроку наложили повязки на большой, безымянный и средний пальцы. Сообщается, что футболист может продолжать тренировки.

В чемпионате-2014/15 "Бавария" выступает без поражений, одержав 14 побед и трижды сыграв вничью. Команда лидирует в турнирной таблице.

В текущем сезоне голландский игрок принял участие в 18 играх в составе мюнхенцев. На его счету 12 мячей и 5 результативных передач. В начале недели Арьен Роббен вошел в состав символической сборной ФИФА по итогам 2014 года.

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