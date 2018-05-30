Футболиста потребовали исключить из сборной Англии за татуировку

Нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга потребовали исключить из национальной сборной Англии по футболу из-за татуировки на ноге. Об этом сообщает The Sun.Перед чемпионатом мира в России форвард выложил в Instagram фото нового тату с изображением винтовки М-16, чем вызвал возмущение британских правозащитников.