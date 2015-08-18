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Футболки от комаров разработали в Испании
Айдар Утешев
Испанская текстильная компания STINGBye ("СТИНГБай") разработала и изготовила футболки, помогающие предотвратить укусы комаров, клещей, клопов и других насекомых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru.

Как сообщается, на разработку необычной одежды у компании ушло четыре года исследований технологий в международных лабораториях.

В июне текущего года первая партия футболок была поставлена для продажи в 80 аптек по всей Испании.

Футболки содержат в своем составе вещество "перметрин", которое отпугивает насекомых. По уверениям производителей, эффективность таких футболок составляет 94 процента.

STINGBye уже получила международный сертификат качества от швейцарской компании Sanitized, являющейся одним из мировых лидеров в области гигиены.

"Данная одежда подходит как для взрослых, так и для детей, и не имеет никакого неприятного запаха", – отмечают производители.

Испанская компания считает, что ее футболки особенно пригодятся тем, кто собирается в поездки в Африку и Азию, где есть вероятность заразиться опасными заболеваниями через укусы насекомых.

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