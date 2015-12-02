Футбольная академия открылась в Шымкенте

В День Первого Президента РК в Шымкенте прошло торжественное открытие Академии Федерации футбола Казахстана "Оңтүстік", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.
У академии три учредителя: футбольная база "БИИК", предоставившая футбольную инфраструктуру с гостиницей, акимат ЮКО, частично финансирующий содержание академии, и Федерация футбола Казахстана, со своей стороны взявшая обязательства на обеспечение академии тренерами, формой и инвентарем.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители акимата ЮКО, руководство ФФК во главе с Ерланом Кожагапановым, ветераны и действующие игроки, а также представители футбольной общественности страны.
"Открытие академии в День Первого Президента Республики Казахстан – это подарок нашего Елбасы молодым футболистам, будущим звездам казахстанского футбола. С помощью академии и футбольных центров мы готовим резерв национальной, молодежной и юношеской сборных нашей страны, и наша задача сделать так, чтобы Казахстан признали во всем мире как футбольную державу", – сказал в своей приветственной речи Ерлан Кожагапанов.
Президент ФФК подчеркнул, что академия начала свою работу в июне, тогда и стартовал отбор юных футболистов.
"Из более чем 600 детей в возрасте от 10 до 14 лет были отобраны 65 лучших. На этом отбор не завершился, и специалисты академии регулярно будут просматривать талантливых футболистов со всего южного региона нашей страны", – отметил Кожагапанов.
После официальной части мероприятия старшая группа академии "Оңтүстік" в товарищеском матче померилась силами с командой "звезд казахстанского футбола", в составе которой на поле вышли Вахид Масудов, Нуркен Мазбаев, Олег Воскобойников, Самат Смаков, Руслан Балтиев и многие другие. Матч завершился боевой ничьей 0:0.