​Футбольная тематика

Генеральный менеджер столичной команды выразил благодарность министру за теплый прием, а также заверил, что приложит все усилия для успешного выступления астанинского клуба как в казахстанской Премьер-лиге, так и в главной европейской лиге футбола. О ближайших перспективах Президентского профессионального клуба «Астана» рассказал исполнительный директор Аманбек Кульчиков.

«В качестве профильного ведомства Министерство культуры и спорта оказывает большую поддержку развитию спорта в стране. И это нас очень радует. Совместными усилиями мы намерены поднять отечественный футбол на новый уровень. В ближайших планах – открытие собственной футбольной академии, где молодых ребят с самых азов будут профессионально обучать этой игре», – отметил он.