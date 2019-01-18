Первенство страны по традиции начнется в марте и продлится по ноябрь. Чемпионский титул будет защищать «Астана», которая также примет участие в Лиге чемпионов, а еще три клуба выступят в Лиге Европы – алматинский «Кайрат», костанайский «Тобол» и шымкентский «Ордабасы». По итогам прошлого сезона Премьер-лигу покинули петропавловский «Кызыл-Жар СК» и уральский «Акжайык», вместо них в сезоне-2019 будут участвовать кокшетауский «Окжетпес» и «Тараз».

С наступлением нового года некоторые отечественные ­команды уже приступили к сборам, а некоторые только готовятся к ним. Так, на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана сообщается о планах наших ведущих клубов. Например, действующий чемпион страны начали предсезонные приготовления в Объединенных Арабских Эмиратах. «Астана» запланировала два товарищеских матча с сильнейшими клубами Дании. 27 января столичный клуб сыграет против «Копенгагена», а 30 января померится силами с «Мидтьюлланном», с которым встречалась летом в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

В это же время первый тренировочный сбор «Кайрата» под руководством нового наставника, белорусского специа­листа Алексея Шпилевского, носит втягивающий характер и проходит в Алматы с 5 января. 19 января «Кайрат» проведет контрольный поединок с молодежной командой «Кайрат Жастар», а 22-го отправится на сборы в Турцию.

Первый заграничный учебно-тренировочный сбор «Тобола» стартовал в Турции 6 января. По сообщению официального сайта, пост главного тренера костанайского клуба занял Владимир Газзаев, знакомый отечественным любителям футбола по работе в «Актобе». В планах у костанайцев три контрольных поединка. Первым соперником стал «Аквитал Чавар» из Венгрии, а вторым – азербайджанский «Сабах», а 20 января состоится заключительная товарищеская игра против очередного соперника из Венгрии – ФК «Ньиредьхаза-Спартакус».

Как сообщили в пресс-службе шымкентского клуба, «Ордабасы» начал подготовку к сезону в родном городе. Сборы на базе футбольного центра «БИІК» продлятся до 20 января.

Стоит отметить, что большинство казахстанских клубов по традиции будут проводить тренировки на берегах Турции, где созданы одни из лучших в мире условий для футбольных команд. Так, в эту страну помимо «Кайрата» и «Тобола» отправятся или уже отправились кызылординский «Кайсар», талдыкорганский «Жетысу», карагандинский «Шахтер», павлодарский «Иртыш», а также новички Премьер-лиги «Окжетпес» и «Тараз».

На берегах турецкого курорта Сиде занимается и «Атырау». И вот к этому клубу на днях у казахстанцев было особое внимание, так как «нефтяники» провели товарищескую игру против российского «Ростова», в состав которого перешел один из самых перспективных футболистов Казахстана, участник Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Астаны» 20-летний Бахтиер Зайнутдинов.

Переход воспитанника таразского футбола в один из лучших клубов России, похоже, самая громкая трансферная новость казахстанского межсезонья 2018/2019. Он стал вторым футболистом за последние годы, который предпочел играть в более сильной лиге, которая должна дать ему бесценный опыт. Напомним, что в прошлом сезоне из «Тараза» в башкирскую «Уфу» перешел еще один наш футбольный уникум, 18-летний Еркебулан Сейдахмет, который пока еще в полную силу не заиграл из-за травм.

В отличие от Ерекбулана Бахтиер (на фото) уже начал попадать в состав ростовцев и даже помог им обыграть наш «Атырау» со счетом – 1:0.

Не меньше разговоров вызвало и назначение нового исполнительного директора в футбольный клуб «Астана». Им стал 49-летний англичанин Пол Эшуорт. Он долгое время работал у себя на родине в структуре клубов «Норвич Сити», «Кембридж Юнайтед» и «Питерборо Юнайтед». Затем успел потрудиться на благо латвийского футбола в местных клубах «Венспилс», «Рига» и «Сконто». Помимо Прибалтики в послужном списке британца значится и тот же самый ФК «Ростов», где он занимал должность спортивного директора, а затем и исполняющего обязанности главного тренера. Есть у него в трудовой графе и отметка о работе в нигерийских клубах «Квара» и «Онду Стейт», в которых Пол работал в должности технического директора, отвечая в том числе за юношескую академию. Таким образом, Пол Эшуорт имеет тренерский, а также управленческий опыт, работая в должностях генерального менеджера, спортивного и технического директора, отвечая как за команду профессиональных футболистов, так и за работу с молодежью. Теперь он хочет поднять но новую высоту и уровень пятикратных чемпио­нов Казахстана.