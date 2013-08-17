Спорт
Футбольное поле от шефов

10Спортивное сооружение стоимостью более 12,3 млн. тенге выполнено из качественных материалов, устойчивых к любым воздействиям окружающей среды. Для удобства обустроена и территория вокруг: установлены сетчатое ограждение, скамейки, уложена тротуарная дорожка. Также для ребят, оставшихся без попечения родителей, компанией приобретены спортивный инвентарь и комплекты спортформы.

Уже порядка 20 лет коллектив разреза «Восточный» АО «ЕЭК» выступает шефом детского дома «Yмiт». Компания неоднократно оказывала спонсорскую помощь, помогала в решении бытовых вопросов. За каждой группой закреплен коллектив участков предприятия. Проводятся совместные праздничные мероприятия, спортивные игры. В этот день совместно с детьми работников разреза воспитанники детского дома провели товарищеский матч. Поддержали начинающих футболистов ребята из Совета молодежи АО «ЕЭК».

Изрядно проголодавшихся юных спортсменов после игры ждал узбекский плов, который был приготовлен по особому рецепту помощником машиниста бурового станка Сулейманом Баракаевым. А на десерт детям подали сладости. В свою очередь директор детского дома Нагима Абдрахманова вручила президенту АО «ЕЭК» Абдуазиму Рустамбаеву благодарственное письмо за поддержку учреждения.

Сергей ГОРБУНОВ

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