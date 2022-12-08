Футбольному клубу в Улытау – быть!

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Юлия Пулина

Развивать профессиональный футбол планируют в регионе.

В соответствии с меморандумом, заключенным между акиматом области Улытау и ОЮЛ «Казахстанская федерация футбола», дан старт созданию футбольного клуба.

Подписывая документ, аким области Улытау Берик Абдыгалиулы выразил надежду, что уже в марте 2023 года новая команда области подаст заявку на участие во Второй лиге чемпионата Казахстана по футболу. Стоит отметить, что финансироваться футбольная команда будет из спонсорских средств, без дополнительной нагрузки на бюджет.

Казахстанская федерация футбола, в свою очередь, готова оказать акимату области необходимую методологическую помощь, сообщил президент федерации Адилет Барменкулов. Работу начнут сразу в трех направлениях: открытие областной федерации футбола, создание профессионального футбольного клуба и детско-юношеской академии. В данный момент проводится оценка существующей инфраструктуры и подготовка кадров, преимущественно местных.

Ставка сегодня делается не только на профессиональный, но и на массовый футбол. В этой связи глава области пообещал увеличить количество дворовых клубов, число футбольных полей в городах Жезказгане, Сатпаеве, Каражале, а также Жанааркинском и Улытауском районах. В настоящее время футбольные секции есть только в двух городах и одном районе области, в них занимаются 930 подростков. Пока в областном центре секция футбола действует только в одной спортшколе.

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