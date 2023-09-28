Футбольную «Барселону» обвинили в подкупе представителя судейского корпуса

Скандалы, Футбол
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Каталонской «Барселоне» предъявлено официальное обвинение во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на издание El Debate.

Фото: championat.com

По информации источника, также обвинения были предъявлены самому Хосе Негрейре, его сыну и бывшим президентам каталонского клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Росселю. Отмечается, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал выплату в размере € 7,5 млн от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей преступлением.

Суд придерживается позиции, что ни одно должностное лицо не может и не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих прямых обязанностей. В случае, если вина «Барселоны» будет доказана, каталонскому клубу грозит вылет в Сегунду и дисквалификация в еврокубках.

Напомним, ФК «Барселона» в текущем сезоне испанской Ла Лиги располагается на третьей строчке турнирной таблицы, в семи проведенных матчах набрав 17 очков. 

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