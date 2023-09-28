Футбольную «Барселону» обвинили в подкупе представителя судейского корпуса

Каталонской «Барселоне» предъявлено официальное обвинение во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на издание El Debate.
По информации источника, также обвинения были предъявлены самому Хосе Негрейре, его сыну и бывшим президентам каталонского клуба Жозепу Бартомеу и Сандро Росселю. Отмечается, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал выплату в размере € 7,5 млн от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей преступлением.
Суд придерживается позиции, что ни одно должностное лицо не может и не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих прямых обязанностей. В случае, если вина «Барселоны» будет доказана, каталонскому клубу грозит вылет в Сегунду и дисквалификация в еврокубках.
Напомним, ФК «Барселона» в текущем сезоне испанской Ла Лиги располагается на третьей строчке турнирной таблицы, в семи проведенных матчах набрав 17 очков.