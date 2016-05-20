Футбольные болельщики Шымкента не увидят в своем городе Лигу Европы

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" по причине несоответствия главной арены города требованиям УЕФА не сможет принять домашние матчи Лиги Европы на родном стадионе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Tvk-uko.kz
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Как сообщается, главную спортивную арену города посетили делегаты из УЕФА и выявили 10 недочетов сооружения для проведения на арене еврокубковых матчей.
"Делегаты нам сделали 10 замечаний. Это, в частности, покраска левого крыла, входы и выходы, комнаты делегатов, судейская комната и допинг-контроль, а также зал для проведения пресс-конференций", – отметил заместитель директора центрального стадиона Курманбек Ордабаев.
В свою очередь начальник управления спорта и физической культуры ЮКО Алибек Нуртаев сообщил, что перед началом текущего сезона аким области Бейбут Атамкулов встречался с футболистами "Ордабасы" и болельщиками клуба.
По его словам, на той встрече поклонники ФК "Ордабасы" попросили главу региона решить проблему стадиона имени Кажимукана Мунайтпасова, чтобы местный клуб проводил матчи Лиги Европы на домашней арене.
"Сейчас акиматом выделены 212 миллионов тенге из областного бюджета для приведения его в соответствие нормам УЕФА. Скоро будет разыгран государственный тендер, но успеют ли привести стадион в порядок к матчам евротурнира, пока неизвестно", – сказал Алибек Нуртаев.
Отметим, что "Ордабасы" в предстоящем еврокубковом сезоне сыграет во втором по значимости футбольном клубном турнире.