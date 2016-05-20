Футбольные болельщики Шымкента не увидят в своем городе Лигу Европы

Спорт
1043
Ерзат Сергазин
Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" по причине несоответствия главной арены города требованиям УЕФА не сможет принять домашние матчи Лиги Европы на родном стадионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tvk-uko.kz.

Как сообщается, главную спортивную арену города посетили делегаты из УЕФА и выявили 10 недочетов сооружения для проведения на арене еврокубковых матчей.

"Делегаты нам сделали 10 замечаний. Это, в частности, покраска левого крыла, входы и выходы, комнаты делегатов, судейская комната и допинг-контроль, а также зал для проведения пресс-конференций", – отметил заместитель директора центрального стадиона Курманбек Ордабаев.

В свою очередь начальник управления спорта и физической культуры ЮКО Алибек Нуртаев сообщил, что перед началом текущего сезона аким области Бейбут Атамкулов встречался с футболистами "Ордабасы" и болельщиками клуба.

По его словам, на той встрече поклонники ФК "Ордабасы" попросили главу региона решить проблему стадиона имени Кажимукана Мунайтпасова, чтобы местный клуб проводил матчи Лиги Европы на домашней арене.

"Сейчас акиматом выделены 212 миллионов тенге из областного бюджета для приведения его в соответствие нормам УЕФА. Скоро будет разыгран государственный тендер, но успеют ли привести стадион в порядок к матчам евротурнира, пока неизвестно", – сказал Алибек Нуртаев.

Отметим, что "Ордабасы" в предстоящем еврокубковом сезоне сыграет во втором по значимости футбольном клубном турнире.

Популярное

Все
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
Фермеры Алматинской области платили втрое дороже за поставки поливной воды на поля
Программа реновации, о которой в Шымкенте говорят последние пару-тройку лет, вышла на этап общественных слушаний, подтвердивших, что снос ветхого жилья волнует многих
Всем покинуть здание!
Как цены обуздать?..
С компаниями, незаконно эксплуатирующими недра и нарушающими принятые обязательства, расторгнуты контракты
Погорельцы из Аулиекольского района вновь просят о помощи, утверждая, что им не на что жить и нечем платить за комуслуги
Больше 35 тонн вещей и продуктов собрали усть-каменогорцы для пострадавших от землетрясения в Турции
Минэнерго продолжает ревизию участков недр, на которых компаниями длительное время не выполняются взятые на себя контрактные обязательства
В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в этом году в Павлодарской области построят 12 медицинских объектов
Жабайхан Абдильдин. С правом на правду
Прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan
Казахстан внедрит электронную очередь на границе с Узбекистаном и Туркменистаном
До 4 млн планируют увеличить число иностранных туристов в Казахстане
Определен порядок устранения техбарьеров в торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС
Разбитые инсультом
Казахстанский спасатель узнал в Турции, что стал отцом в четвертый раз
Не ждите «лесоруба»
Списки зарегистрированы
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Няня месяц выносила драгоценности и доллары из дома жителя Актау
История Алаш Орды – это история казахской интеллигенции, которая сыграла неоценимую роль в судьбе страны. Имена ее деятелей известны. Но нельзя не вспомнить тех, кто предвосхитил это движение и стоял у его истоков. Один из таких людей – Серали Лапин
Тело казахстанца Мируса Курмашева нашли под завалами в турецком городе Антакья
Казахстанские спасатели в Турции: спасены 7 человек, развернут пункт медпомощи
Как контролируют расследования посреднических схем в торговле
Землетрясения в Турции: 124 казахстанца вывезены из пострадавших регионов
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
На какую помощь могут рассчитывать попавшие в ЧС за рубежом казахстанцы
Почему коты любят синиц и ненавидят голубей?
Число жертв землетрясений в Турции превысило 19 тысяч
Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате мира по конькобежному спорту
Более 10 млн упаковок лекарств и медизделий изъяли из незаконного оборота в Казахстане
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Тенге стали реже подделывать
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа

Читайте также

О коррупции вокруг проекта "Артспорт" высказался сенатор Ру…
До 4 млн планируют увеличить число иностранных туристов в К…
Объявлена дата боя Жанкоша Турарова с Алехандро Менесесом з…
Касым-Жомарт Токаев осмотрел СДЮСШ в Степногорске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]