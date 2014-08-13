Футбольные менеджеры Казахстана пройдут обучение в 2015 году

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Полноценные образовательные курсы пройдут казахстанские футбольные менеджеры в 2015 году, сообщил в интервью Vesti.kz генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Аллен Чайжунусов.

"Впервые, начиная с января 2015 года, будет проводиться долгосрочный восьмимесячный курс футбольного менеджмента в Казахстане. Сначала стартуем в Астане, далее пойдем по регионам. Приедут консультанты и менеджеры, которые проведут полноценные образовательные курсы для отечественных футбольных менеджеров", - рассказал Чайжунусов по теме образовательных грантов.

Он сообщил, что будет сформирована постоянно действующая сборная ветеранов футбола Казахстана, главным тренером которой станет Сейльда Байшаков. Товарищеский матч с Испанией будет проведен уже в сентябре 2014 года в Алматы. В беседе о международном направлении работы Чайжунусов отметил важность проведения крупных международных соревнований в Казахстане. "Одной из задач, которые я ставлю перед собой, является проведение в стране матча за Суперкубок УЕФА. Это большое, имиджевое мероприятие и способ привлечения в страну инвестиций, что даст хороший импульс дальнейшему развитию футбола. Также крупного юношеского или молодежного чемпионата мира по линии ФИФА, что окажет влияние на развитие спортивной инфраструктуры во многих регионах Казахстана. Что касается образовательных программ, то уже достигнуто соглашение о финансировании со стороны УЕФА - начнем строительство Академии футбола в Астане", - рассказал новый генсек ФФК.

Аллен Чайжунусов вступил в должность генерального секретаря Федерации футбола Казахстана в апреле 2014 года.