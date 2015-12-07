Футбольный клуб "Актобе" сменил Василия на Васильева

Занимавший до недавнего времени пост генерального менеджера Федерации футбола Казахстана Дмитрий Васильев отныне будет трудиться на посту генерального директора ФК "Актобе", передает Kazpravda.kz
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"Поздравляю футбольный клуб "Актобе" с хорошим усилением в лице нового руководителя Дмитрия Васильева. Верю, что его высокий профессионализм и моральные волевые качества пойдут на пользу одному из самых титулованных клубов страны", – написал глава ФФК Ерлан Кожагапанов на своей странице в Facebook.
Отметим, что Дмитрий Васильев сменил на этом посту Василия Юрченко, который заступил на эту должность в мае текущего года. Примечательно, что на протяжении многих лет Юрченко находился в структуре клуба, добившись вместе с коллективом признания на внутренней и международной арене.
Новоиспеченный же генеральный директор "Актобе" известен по своей работе с российскими и молдавскими коллективами. Так, Васильев работал коммерческим директором ФК "Динамо" (Москва), ФК "Москва", "Урал" и "Ростов", также трудился директором по стратегическому развитию ФК "Тюмень". Являлся совладельцем и вице-президентом ФК "Политехника" (Молдова).
Добавим, Дмитрий Васильев в казахстанском этапе своей карьеры может занести себе в актив работу генерального директора талдыкорганского "Жетысу" и генерального менеджера ФФК.