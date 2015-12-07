Футбольный клуб "Актобе" сменил Василия на Васильева

Спорт
Ерзат Сергазин
Занимавший до недавнего времени пост генерального менеджера Федерации футбола Казахстана Дмитрий Васильев отныне будет трудиться на посту генерального директора ФК "Актобе", передает Kazpravda.kz.

"Поздравляю футбольный клуб "Актобе" с хорошим усилением в лице нового руководителя Дмитрия Васильева. Верю, что его высокий профессионализм и моральные волевые качества пойдут на пользу одному из самых титулованных клубов страны", – написал глава ФФК Ерлан Кожагапанов на своей странице в Facebook.

Отметим, что Дмитрий Васильев сменил на этом посту Василия Юрченко, который заступил на эту должность в мае текущего года. Примечательно, что на протяжении многих лет Юрченко находился в структуре клуба, добившись вместе с коллективом признания на внутренней и международной арене. 

Новоиспеченный же генеральный директор "Актобе" известен по своей работе с российскими и молдавскими коллективами. Так, Васильев работал коммерческим директором ФК "Динамо" (Москва), ФК "Москва", "Урал" и "Ростов", также трудился директором по стратегическому развитию ФК "Тюмень". Являлся совладельцем и вице-президентом ФК "Политехника" (Молдова).

Добавим, Дмитрий Васильев в казахстанском этапе своей карьеры может занести себе в актив работу генерального директора талдыкорганского "Жетысу" и генерального менеджера ФФК.

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