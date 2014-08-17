В мире
Футбольный судья брызнул из баллончика в лицо игрока "Арсенала"

Главный арбитр матча первого тура чемпионата Англии по футболу между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" Джон Мосс случайно брызнул в лицо полузащитнику лондонского клуба Санти Касорле из баллончика со спреем, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Судья использовал исчезающий спрей, который нужен для того, чтобы отмечать точное место выполнения штрафного удара. Спрей хорошо зарекомендовал себя на чемпионате мира в Бразилии и теперь используется арбитрами ведущих европейских турниров.

В первом тайме, когда Касорла готовился к выполнению штрафного удара, у Мосса возникли проблемы с баллончиком, после чего краска полетела не только в футболиста, но и в самого арбитра.

Испанский футболист отнесся к происшедшему с юмором, вытер спрей с лица и дождался разрешения судьи ввести мяч в игру.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу канониров благодаря голу Аарона Рэмси в дополнительное время.

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