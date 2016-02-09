Футзал: четвертьфинал Статьи 602 Аскар АГАТАЕВ, Белград, специально для «Казахстанской правды»

Сегодня сборная Казахстана по мини-футболу, которая, напомним, впервые участвует в финальной части Евро, в четвертьфинале встретится с действующим и к тому же двукратным чемпионом Европы – дружиной Италии. Несмотря на то что в активе казахстанцев всего одна победа, а итальянские футзалисты разгромили на предварительной стадии Азербайджан – 3:0 и Чехию – 7:0, мы все же надеемся на сюрприз от отечественной команды.

Но вернемся к встрече с командой Хорватии. Сразу же после игры главный тренер сборной Казахстана Риккардо Камара Собрал (Какау) ответил на наши вопросы.



– Насколько вы удовлетворены действиями команды и выполнением установок?



– Выход команды в ¼ финала – выдающийся результат для сборной. Ребята полностью выполнили поставленную перед ними задачу, и теперь у нас есть три полноценных дня отдыха – будем тренироваться, анализировать игры потенциальных соперников. Я однозначно не могу сказать, с кем конкретно будем играть на стадии плей-офф – Италией, Азербайджаном или Чехией. Сыграть с итальянцами было бы предпочтительнее.



Все наши ребята – настоящие бойцы, и сегодня они это продемонстрировали, полностью выложившись на паркете. Некоторые критиковали капитана Димаша Сулейменова, но своими действиями и забитым голом он показал свой высокий потенциал.



– Встреча прошла довольно нервозно, с чем это связано?



– Эмоции – неотъемлемая часть любого вида спорта. Команда Хорватии – одна из сильнейших в Европе, а ее игроки – Елович, Маринович, Новак – отличаются хорошими физическими кондициями. Нужно также учитывать усталость наших игроков.



– Жаманкулов с тремя забитыми мячами входит сейчас в тройку бомбардиров. Ожидали от него такого показателя?

– Серик – опытный игрок нашей сборной. К слову, и другие наши спортсмены показали высокий уровень, в чем немалая заслуга тренера по физической подготовке Марио Паулино. Он проделал отличную работу, поэтому сборная Казахстана физически оказалась лучше, чем команда Хорватии.

