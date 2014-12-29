Футзальный клуб "Кайрат" сменил название Спорт Батырбек Агимбетов

Профессиональный спортивный клуб по футзалу "Кайрат" из Алматы сменил название и теперь будет носить имя "Астана-Кайрат", передает корреспондент Kazpravda.kz с пресс-конференции по случаю вступления футзальной команды из Алматы в Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" (ППСК).



"Мы по нашей договоренности принимаем в себе в семью, в президентский профессиональный клуб наш футзальный клуб "Кайрат". Они принимают новое название футзальный клуб "Астана-Кайрат" и будут полными членами нашей семьи. Наш договор прежде всего охватывает команду, результаты, и с этой точки мы начинаем работу. Мы также договорились, что финансирование команды то есть спортивная деятельность, учатсие в спортивных мероприятиях, которые у инас вмесет будут, часть из них будем фитнгансировать мы (ППСК "Астана"), а часть из них будет финансирроваться из источников самого футзального клуба, которые были и на сегодняшний момент имеются. Финансирование будет осуществлтся по схеме 80% вложений ППСК "Астана" и 20% "Кайрат". Это у нас это прописано", сообщил президент ППСК "Астана", олимпийский чемпион Владимир Смирнов,







