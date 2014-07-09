G-Global поможет найти нестандартные пути решения мировых и региональных проблем

На имя Президента Казахстана продолжают поступать поздравления по случаю проведения VII Астанинского экономического форума (АЭФ) и II Всемирной антикризисной конференции, в работе которых приняли участие свыше 10 тыс. делегатов из 147 стран мира, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Что касается идеи G-Global, думаю, что мы живем в такое время, когда нужны именно такие реформистские новые идеи, потому что если старые структуры, форматы выдвигают решения и рекомендации, которые можно назвать ожидаемыми, то создание новой платформы - свежий взгляд на происходящие процессы. Наверное, это и поможет найти нестандартные пути решения проблем, которые стоят и в регионе, и в мире", - указывается в письме от имени экс-премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна.

Экс-президент Республики Болгария, президент Центра глобального диалога и сотрудничества в Вене Петр Стоянов отнес Астанинский экономический форум к категории ключевых экономических событий в мире, и также поддержал предложение Президента Казахстана по продвижению проекта G-Global.

Стоянов высоко оценил "огромное желание" казахстанского Лидера создать новую форму демократического диалога, предназначенного для выработки новых антикризисных мер по решению глобального финансово-экономического кризиса.

В своем обращении члены Международного консультативного совета - экс-федеральный канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и экс-председатель Европейской комиссии и экс-премьер-министр Италии Романо Проди - отметили, что форум обрел повсеместное уважение и вызывает все больший интерес среди мировых лидеров и ведущих экспертов.

"Казахстан взял на себя благое обязательство обеспечить мир площадкой для проведения живых дискуссий на тему экономических и социальных проблем, которая, на наш взгляд, имеет необходимый потенциал, и в сегодняшней реальности уже стала эффективным международным экономическим инструментом", - говорится в обращении.

Экс-президент Хорватии Стипе Месич также указал на важную роль Астанинского форума в обсуждении наиболее актуальных социально-экономических вопросов. По его мнению, АЭФ и Всемирная антикризисная конференция "могут стать площадкой для решения вопросов мирового кризиса при содействии ООН".

В качестве наиболее важной черты форума экс-премьер-министр Польши, президент Казахстанско-польской торговой палаты Казимеж Марцинкевич назвал диалог между людьми из разных стран.

В свою очередь заместитель Генерального секретаря ООН и Специальный советник Генерального секретаря по Восточному Тимору Ноэлин Хейзер отметила, что форум собрал мыслителей современности для решения задач, с которыми мир сталкивается сегодня.

Заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным государствам Гьян Чандра Ачария обратил внимание на своевременность идеи Президента Казахстана о проведении Астанинского экономического форума. Он отметил, что АЭФ имеет важное значение с точки зрения создания диалога, способствующего сотрудничеству, лучшему пониманию и анализу глобальных экономических проблем.

Лауреат Нобелевской премии Святослав Тимашев отметил, что АЭФ установил высокую планку для мероприятий подобной направленности, как по форме, так и по содержанию.

Ряд других лауреатов Нобелевской премии в своих письмах выразили благодарность за возможность принять участие в форуме и отметили высокий уровень организации мероприятия, а также насыщенность и содержательность повестки дня.

Основатель компании "Кеннеди Мерчант Партнерс" Мэтт Кеннеди и председатель компании Celluci Associates Томас Селлучи отметили идею создания инфо-коммуникативной площадки G-Global, которая является смелым и верным решением, способным помочь в преодолении многих глобальных проблем во всех сферах жизни с использованием новейших технологий. Также Кеннеди высказал мнение, что АЭФ может конкурировать с такими мировыми бизнес-мероприятиями, как Давосский и Брюссельский форумы.

Свои поздравления и теплые отклики также направили: 67-й председатель Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич, Генеральный секретарь Центра глобального диалога и сотрудничества Стамен Станчев, исполнительный директор Международного валютного фонда Дэниэл Хеллер, управляющий директор по Турции, странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития Оливье Декамп, генеральный менеджер, директор Майкрософт в странах Центральной и Восточной Европы Такуя Хирано, заместитель Генерального директора Всемирной торговой организации Дэвид Шарк, президент международного центра налогов и инвестиций (США) Дэниэл Уитт, исполнительный директор Международного торгового центра Аранчу Гонсалес, президент Всемирной ассоциации женщин - изобретателей и предпринимателей Ми-Йонг Хан, вице-президент компании Xerox Чарльз Брукс и вице-президент CBS News Шон Херберт.