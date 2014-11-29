G-Global станет источником новых решений по преодолению глобальных рисков Президент 629

G-Global станет действенным долгосрочным механизмом и источником новых решений по преодолению и предотвращению глобальных рисков и катастроф. Об этом говорится в письме участников международной конференции Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



От имени всех участников конференции президент Всемирной академии искусств и науки (WAAS) и Всемирного консорциума университетов Эйтор Гургулино де Соуза, почетный президент WAAS, консультант Римского клуба Иво Шлаус и исполнительный директор WAAS Гарри Джейкобс выразили искреннюю признательность за организацию и проведение конференции.



"Мы впечатлены теми значительными успехами, которых Казахстан добился в построении эффективной экономики, повышении благосостояния граждан, политической демократизации. Сегодня Казахстан является примером общественной стабильности, мирной жизни представителей различных этносов и конфессий, успешно демонстрирует лидерство в международных интеграционных процессах", – говорится в обращении Президенту.



Участники конференции отметили, что итоги ее работы стали еще одним доказательством того, что идея Главы государства о создании нового формата многостороннего взаимодействия всех заинтересованных стран, международных организаций, экспертных кругов и мировой общественности – это необходимый шаг к решению глобальных проблем.



"Мы уверены, что платформа G-Global, являясь реально востребованной мировым сообществом коммуникативной площадкой, станет действенным долгосрочным механизмом и источником новых решений по преодолению и предотвращению глобальных рисков и катастроф", – говорится в письме.



В завершение авторы выразили свою поддержку инициативы G-Global как эффективной диалоговой площадки, а также пожелали Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо Казахстана и всего мира.









