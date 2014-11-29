G-Global станет источником новых решений по преодолению глобальных рисков

Президент
629
G-Global станет действенным долгосрочным механизмом и источником новых решений по преодолению и предотвращению глобальных рисков и катастроф. Об этом говорится в письме участников международной конференции Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

От имени всех участников конференции президент Всемирной академии искусств и науки (WAAS) и Всемирного консорциума университетов Эйтор Гургулино де Соуза, почетный президент WAAS, консультант Римского клуба Иво Шлаус и исполнительный директор WAAS Гарри Джейкобс выразили искреннюю признательность за организацию и проведение конференции.

"Мы впечатлены теми значительными успехами, которых Казахстан добился в построении эффективной экономики, повышении благосостояния граждан, политической демократизации. Сегодня Казахстан является примером общественной стабильности, мирной жизни представителей различных этносов и конфессий, успешно демонстрирует лидерство в международных интеграционных процессах", –  говорится в обращении Президенту.

Участники конференции отметили, что итоги ее работы стали еще одним доказательством того, что идея Главы государства о создании нового формата многостороннего взаимодействия всех заинтересованных стран, международных организаций, экспертных кругов и мировой общественности – это необходимый шаг к решению глобальных проблем.

"Мы уверены, что платформа G-Global, являясь реально востребованной мировым сообществом коммуникативной площадкой, станет действенным долгосрочным механизмом и источником новых решений по преодолению и предотвращению глобальных рисков и катастроф", – говорится в письме.

В завершение авторы выразили свою поддержку инициативы G-Global как эффективной диалоговой площадки, а также пожелали Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо Казахстана и всего мира.




Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Три домашние победы
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
В сердце ядерного реактора
Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы
И снова финпирамида
Расплата за ставки
«Посторонним» вход воспрещен
Замкнутый круг
Где родился, там и пригодился
Почему тепло подорожало
Аист работает, не опуская крыльев
Успеха без развития не бывает
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Даулет Турлыханов защищал честь нации
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Токаев поставил перед главой МСХ задачи по выведению отрасл…
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Максат Турлубаев возглавил Бюро национальной статистики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]