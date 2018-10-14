G20 видит угрозу резкого ухудшения экономической ситуации в развивающихся странах

Финансовая G20 считает, что риски резкого ухудшения ситуации в экономиках развивающихся стран более вероятны и окажут больше негативного влияние на глобальный рост, чем усиление торговых конфликтов. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает Тass.ru
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"В центре (обсуждения финансовой "двадцатки" – прим. автора) оказались не риски, связанные с протекционизмом и торговыми войнами, а угроза резкого ухудшения ситуации в развивающихся странах. Многие увидели риски того, что из-за четко проявившейся тенденции удорожания заемных средств для этих государств, из-за укрепления доллара к валютам этих государств, из-за внутренних проблем у ряда стран, где нарастает популистские тенденции, есть перспективы падения темпов роста их экономик. Это более вероятные риски, чем торговая война", – сказал Сторчак.
"Двадцатка" хотя и была поведена с усеченной повесткой, отличалась тем, что обсуждались не просто ситуация в мировой экономике и на финансовых рынках, а риски ее ухудшения, отметил глава российской делегации.
"Общий посыл, что глобальная экономика находится в неплохом состоянии, при таких высоких темпах (роста экономики – прим. автора), они выше среднего значения за многие годы. Казалось бы, почему нужно говорить об ухудшении? Но МВФ и его руководство посчитали необходимым говорить о рисках существенной корректировки глобальной конъюнктуры", – подчеркнул замминистра финансов РФ.
Ключевой мерой, предложенной финансовой G20 для предотвращения этих рисков, является формирование международных резервов. Мера признана ключевой и для решения вопросов с платежным балансом и с бюджетами стран.
"Резервы должны быть не менее 3 процентов импорта – это считается классическим показателем. Были коллеги, которые оспаривали это, так как формирование резервов одновременно означает уменьшение инвестиций внутри страны, и не все согласны, что это правильно. Баланс мер предосторожностей и мер стимулирования разный для всех", – объяснил Сторчак.
Другие меры, предложенные "двадцаткой" для защиты от рисков, – это структурные реформы, повышение производительности труда, борьба с неравенством. А также меры монетарной политики, в частности, внимание к структуре государственного долга – оценка доли нерезидентов и небанковских структур среди кредиторов стран.