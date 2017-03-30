Под эгидой Устава Гаагской конференции по международному частному праву, а именно такое название носит рассмот­ренный документ, заключены 39 конвенций, направленных на оказание правовой помощи в рамках гражданского производства. Как проинформировал на заседании министр юстиции Марат Бекетаев, присоединение Казахстана к Гаагской конференции позволит непосредственно участвовать в процессе международного нормотворчества для обеспечения более эффективной защиты прав наших граждан за рубежом. Также это дает право нашему государству заключать новые международные договоры, развивать сотрудничество с другими членами организации в сфере частного права и защищать на международном уровне свои интересы. Кроме того, считает министр, присо­единение к Гаагской конференции положительно скажется на привлечении иностранных инвес­тиций и защите казахстанских бизнесменов за рубежом.

В ходе обсуждения депутат Павел Казанцев поинтересовался, каков механизм оказания правовой помощи нашим граж­данам, а также спросил минис­тра, насколько казахстанцы проинформированы о возможностях, которые у них имеются в процедуре защиты своих прав в момент, когда они находятся за рубежом и попали в сложную жизненную ситуацию.

Как отметил Марат Бекетаев, наши граж­дане в разное время разными способами информировались о том, какие у них есть инструменты для защиты своих прав за границей. В аэропортах вылетающим даже раздавались памятки. Сейчас от этой практики отошли. Сегодня на сайте электронного правительства можно найти подробную ин­с­трукцию, как поступать в тех или иных ситуациях.

– Также мы стараемся информировать во время получения виз. В тех местах, куда граждане приходят их получать, размещается соответствующее объявление, – сказал глава Минюста.

Механизмы же такие – после присо­единения к конференции будут отменены требования по легализации иностранных официальных документов.

– То есть те страны, которые присоединились к Гаагской конференции, не будут требовать у наших бизнесменов и граж­дан легализацию документов, которые они везут из Казахстана. В свою очередь конвенция по воп­росам гражданского процесса расширяет права казахстанцев во время гражданских процессов, – сообщил Марат Бекетаев.

На вопрос депутата Аманжана Жамалова о том, какова цена учас­тия Казахстана в Гаагской конференции, вице-министр финансов Татьяна Савельева ответила, что взнос стран-участниц составляет 1% от бюджета конференции. В нынешнем году это 6 850 евро.

Благодаря Уставу Гаагской конференции мы сможем отслеживать судьбу казахстанских детей, усыновленных зарубежными семьями. По словам вице-министра образования и науки Асланбека Амрина, в случае незаконного отношения к детям или их похищения Гаагская конференция готова будет оказывать эксперт­ную помощь, тем более что 19 аккредитованных агентств ведут учет каждые 2 года по каждому ребенку.

«Добро» палаты во втором чтении получили вчера и законодательные поправки по вопросам физической культуры и спорта, разработанные в целях совершенствования действующей сис­темы финансирования в данной сфере. Депутатами Мажилиса в Закон «О физической культуре и спорте» внесена новая статья «Национальное паралимпийское движение. Национальный паралимпийский комитет РК», что повышает статус паралимпийского движения в стране и подтверждает легитимность деятельности Национального паралимпийского комитета Казахстана в сфере развития паралимпийского спорта и в международных отношениях.

Также на пленарном заседании Мажилис рассмотрел вопрос относительно поправок Сената по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.