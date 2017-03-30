Под эгидой Устава Гаагской конференции по международному частному праву, а именно такое название носит рассмотренный документ, заключены 39 конвенций, направленных на оказание правовой помощи в рамках гражданского производства. Как проинформировал на заседании министр юстиции Марат Бекетаев, присоединение Казахстана к Гаагской конференции позволит непосредственно участвовать в процессе международного нормотворчества для обеспечения более эффективной защиты прав наших граждан за рубежом. Также это дает право нашему государству заключать новые международные договоры, развивать сотрудничество с другими членами организации в сфере частного права и защищать на международном уровне свои интересы. Кроме того, считает министр, присоединение к Гаагской конференции положительно скажется на привлечении иностранных инвестиций и защите казахстанских бизнесменов за рубежом.
В ходе обсуждения депутат Павел Казанцев поинтересовался, каков механизм оказания правовой помощи нашим гражданам, а также спросил министра, насколько казахстанцы проинформированы о возможностях, которые у них имеются в процедуре защиты своих прав в момент, когда они находятся за рубежом и попали в сложную жизненную ситуацию.
Как отметил Марат Бекетаев, наши граждане в разное время разными способами информировались о том, какие у них есть инструменты для защиты своих прав за границей. В аэропортах вылетающим даже раздавались памятки. Сейчас от этой практики отошли. Сегодня на сайте электронного правительства можно найти подробную инструкцию, как поступать в тех или иных ситуациях.
– Также мы стараемся информировать во время получения виз. В тех местах, куда граждане приходят их получать, размещается соответствующее объявление, – сказал глава Минюста.
Механизмы же такие – после присоединения к конференции будут отменены требования по легализации иностранных официальных документов.
– То есть те страны, которые присоединились к Гаагской конференции, не будут требовать у наших бизнесменов и граждан легализацию документов, которые они везут из Казахстана. В свою очередь конвенция по вопросам гражданского процесса расширяет права казахстанцев во время гражданских процессов, – сообщил Марат Бекетаев.
На вопрос депутата Аманжана Жамалова о том, какова цена участия Казахстана в Гаагской конференции, вице-министр финансов Татьяна Савельева ответила, что взнос стран-участниц составляет 1% от бюджета конференции. В нынешнем году это 6 850 евро.
Благодаря Уставу Гаагской конференции мы сможем отслеживать судьбу казахстанских детей, усыновленных зарубежными семьями. По словам вице-министра образования и науки Асланбека Амрина, в случае незаконного отношения к детям или их похищения Гаагская конференция готова будет оказывать экспертную помощь, тем более что 19 аккредитованных агентств ведут учет каждые 2 года по каждому ребенку.
«Добро» палаты во втором чтении получили вчера и законодательные поправки по вопросам физической культуры и спорта, разработанные в целях совершенствования действующей системы финансирования в данной сфере. Депутатами Мажилиса в Закон «О физической культуре и спорте» внесена новая статья «Национальное паралимпийское движение. Национальный паралимпийский комитет РК», что повышает статус паралимпийского движения в стране и подтверждает легитимность деятельности Национального паралимпийского комитета Казахстана в сфере развития паралимпийского спорта и в международных отношениях.
Также на пленарном заседании Мажилис рассмотрел вопрос относительно поправок Сената по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.