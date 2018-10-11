​Гадалка со старой уловкой

В селе Предгорное Глубоковского района в силки гастролерши угодила 80-летняя пенсионерка. Обманщица разговором расположила к себе простодушную сельскую жительницу, «навешала лапши», что на ней лежит порча. И пообещала снять негатив с помощью специального обряда.

– Гадалка уверила, что ей необходимы деньги и драгоценности, – рассказали в пресс-службе департамента внутренних дел Восточного Казахстана. – Пенсионерка, поддавшись внушению, достала сбережения, а когда очнулась, поняла, что вместе с незваной гостьей у нее пропали 120 тысяч тенге.

Всего с начала года на территории области зарегистрировано 18 фактов мошенничества, совершенных гадалками в монистах и длинных юбках. Во всех случаях жертвами обмана стали пожилые люди, склонные к суевериям и излишне доверчивые.