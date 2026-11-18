Контент и реклама гаданий, а также других сверхъестественных практик должны будут сопровождаться четкой пометкой о том, что они носят развлекательный характер и не имеют научного подтверждения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Александр Данилов одной из важных новелл законопроекта по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа назвал регулирование распространения информации об оккультных услугах, включая гадания и различные сверхъестественные практики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Депутат отметил, что цифровая среда стремительно меняется, а законодательство должно своевременно реагировать на новые вызовы и защищать граждан от опасного контента и обмана.

«Главная цель новых законопроектов – навести порядок в интернете, адаптировать законодательство к развитию современных медиа и защитить граждан от опасного контента и обмана. Поскольку информационное пространство стало неотъемлемой частью нашей жизни, оно, как и реальная жизнь, должно быть безопасным и упорядоченным», – подчеркнул Александр Данилов.

В частности, законопроект предусматривает введение официального понятия «оккультные услуги». Контент и реклама гаданий, а также других сверхъестественных практик должны будут сопровождаться четкой пометкой о том, что они носят развлекательный характер и не имеют научного подтверждения.

Еще одно направление поправок касается защиты пользователей от псевдоэкспертов. Авторы и продавцы образовательных курсов в интернете должны будут подтверждать свою квалификацию дипломом или сертификатом. Это позволит пользователям получать более достоверную информацию об образовании и профессиональной подготовке людей, предлагающих обучение.

Отдельные нормы направлены на обеспечение безопасности детей. В частности, предлагается запретить регистрацию в социальных сетях пользователям младше 16 лет. При этом доступ к обычным мессенджерам для общения с родителями и друзьями сохранится.

Законопроект также предусматривает обязательное открытие официальных представительств в Казахстане для иностранных социальных сетей и видеосервисов. За распространение противоправных материалов и отказ удалять запрещенную информацию по требованию государственных органов предлагается ввести административную ответственность.

Кроме того, документ устанавливает правила для стриминговых площадок и крупных блогеров, предусматривает создание официального реестра отдельных страниц и каналов.

Поправки затрагивают и традиционные СМИ. Предлагается запретить использование оскорбительных названий и доменных имен, обязать новые бесплатные теле- и радиоканалы начинать вещание в течение месяца после получения разрешения. Также предусматривается специальная маркировка официальных ответов государственных органов и ответственность за использование нецензурной брани в СМИ и на онлайн-платформах.