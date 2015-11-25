​Гагаринский парк отдадут молодежи

В прошлом году исполнительная власть начала наводить здесь порядок, тем более что по соседству появились торгово-развлекательные центры. Да и сам парк с двумя искусственными озерами станет по проекту составляющим элементом нового крупного микрорайона «Сары-Арка».

Идеей закрепить этот зеленый оазис за молодежью города аким Павлодара Булат Бакауов поделился на заседании Совета по молодежной политике и патриотическому воспитанию. По словам градоначальника, совсем скоро Гагаринский парк станет излюбленным местом для молодых павлодарцев, здесь предусмотрены игровые и спортивные площадки, дорожки для бега. А потому, сказал Б. Бакауов, именно молодежь должна взять его под свой патронат. В сквере пришлось выкорчевывать старые деревья, поэтому аким предложил отряду «Жасыл ел» поработать на этом месте в следующем году. Бойцы поддержали предложение и сразу же призвали активистов посадить в парке хотя бы по одному дереву.