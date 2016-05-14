​Гала-концерт в финале

Организаторами фестиваля выступили детская музыкально-хоровая школа «Елим ай», акимат города, Генеральное консульство России в Алматы и представительство Россотрудничества в Казахстане. Функции фестиваля были обозначены не только его просветительским характером – популяризация хорового искусства и приобщение молодежи к народной музыке, но и несли определенную дипломатическую миссию – укрепление дружбы между странами.

– Необходимость в проведении подобных фестивалей очевидна, – говорит консул РФ в Алматы Ирина Переверзева. – Они не только воспитывают в наших детях духовность и любовь к творчеству, но и выступают проводником в налаживании культурных связей между молодежью разных стран, что, в свою очередь, дает возможность подрастающему поколению лучше узнавать друг друга.

На протяжении четырех дней участников фестиваля, помимо мастер-классов, «круглых столов», репетиций и самих конкурсных баталий, ждала обширная культурная программа – экс­курсии по городу и его живописным окрестностям.

В фестивале приняли участие 11 хоров и 6 ансамблей. Триумфатором «Алматинской весны» стал детский хор Оренбургской областной филармонии «Новые имена» под руководством Марины Туркиной. В конкурсной программе коллектива были не только духовные песнопения, но и русские, казахские народные песни. Победа на фестивале расширила географию гастролей детского коллектива – после алматинского успеха «Новые имена» получили приглашение выступить с сольным концертом в столице нашей республики Астане.