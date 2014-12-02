Свежий выпуск Гала-ужин от посольств Ольга СЕМЕНОВА

Открывая праздничное мероприятие, израильский посол Элияу Тасман поздравил всех присутствую­щих с Днем Президента Казахстана и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских связей с нашей страной. Он поблагодарил всех, кто принял участие в организации гала-ужина, для проведения которого специально из Израиля были приглашены молодые, но уже признанные мэтры гастрономии – шеф-повара Гил Акерман и Эвиатар Малка. Все основные продукты для блюд высокой кухни также были доставлены с Земли обетованной.



Супруга посла Малка Тасман рассказала об истории израильской кухни, которая сегодня считается не только одной из самых интернациональных, но и одной из лучших. В чем гости могли убедиться сами.

