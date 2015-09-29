"Галатасарай" не против разжиться в Астане и ничьей

Сегодня в Астане состоялась пресс-конференция, на которой главный тренер "Галатасарая" Хамза Хамзаоглу отметил важность предстоящей встречи c "Астаной" и поблагодарил Казахстан за гостеприимство, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на спортивный портал Sports.kz
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На предматчевую пресс-конференцию наставник "львов" пришел с полузащитником Ясином Озтекином. По словам представителей стамбульского клуба, они постараются показать футбол хорошего качества.
"Мы готовимся к сложному матчу. "Галатасарай" приехал в Казахстан за победой. Конечно, этого добиться нам будет нелегко, однако даже если матч сложится так, что мы возьмем лишь одно очко, – это будет неплохим результатом", – сказал наставник гостей.
К игре с ФК "Астана" футболисты "Галатасарая" подошли в хорошем настроении, выиграв последние два матча. Как признался полузащитник Ясин Озтекин, "львы"намерены продолжить победную серию.
"На групповой стадии слабых соперников не бывает, поэтому считаю, что нас ожидает сложный матч. Отдельно хочу отметить, что для нас было приятно видеть большое количество турецких фанатов, которые встретили нас в аэропорту", – поделился впечатлениями полузащитник.
Напомним, что первый домашний матч ФК "Астана" в групповом этапе Лиге чемпионов УЕФА пройдет на "Астана Арене" 30 сентября в 22.00.