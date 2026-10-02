Галерея образов и смыслов

В городе масштабируют культурный проект «Өнерлі шаһар». В прошлом году в его рамках был создан один мурал – Каныша Сатпаева на улице, носящей имя академика. Работа получила настолько живой отклик у павлодарцев, что власти решили продолжить проект серией картин на фасадах в разных микрорайонах.

Первые две готовые работы, выполненные творческой командой «Вольтаж» из Астаны, сразу же привлекли внимание горожан. Главные образы обеих композиций – всадники, однако сюжеты и настроение совершенно разные. На многоэтажку в Усольском мик­рорайоне перенесли картину «Сонар» известного павлодарского художника Кабдыл-Галыма Каржасова: наездник в сопровождении тазы отправляется на традиционную казахскую охоту по первому снегу. А вот на улице Кривенко разместили современную авторскую композицию «Алға бас»: здесь всадник движется вперед по летней степи на фоне гор, а еще в работе художественно обыграны элементы казахстанского флага.

Как рассказала руководитель отдела внутренней политики Павлодара Айнагуль Сарсенбаева, на проект в 20 муралов с пятилетней гарантией выделено около 120 млн тенге по госсоцзаказу. Исполнителем выступает общест­венный фонд New vision team, к работе привлечены художники из Павлодара, Астаны, Алматы, Караганды, Костаная, Уральска и Кокшетау.

– Наша задача состояла в том, чтобы муралы не были лишь элемен­том благоустройства. Мы хотели создать своеобразную галерею под открытым небом – с разными художественными почерками, эпохами, героями и сюжетами, которые объединены глубоким смыслом и размышлениями о вечных ценностях, истории, культуре и характере Павлодара. Созданию итоговой концепции предшествовали изу­чение опыта других городов и стран, подбор локаций, опросы павлодарцев и конкурс идей, переговоры с жильцами домов, – говорит Айнагуль Сарсенбаева.

Предложенные горожанами темы передали художникам, после чего десятки вариантов их эскизов обсуждали члены эксперт­ной комиссии и неоднократно дорабатывали. Один из примеров – будущий мурал, посвященный философу Машхуру Жусупу Копееву. В современных набросках художникам не всегда удавалось точно передать характерную деталь его образа: перья филина на головном уборе становились похожи на меховой пом­пон. После обсуждений решили обратиться к уже существующему произведению известного павлодарского художника Осербая Шуранова – именно его картина станет основой будущего мурала. И в других случаях к консультациям приглашали профильных специалистов: так, эскиз, связанный с древними наскальными рисунками Прииртышья, обсуждали с археологом Георгием Пересветовым, чтобы композиция была не только выразительной, но и исторически грамотной.

Сегодня художники работают сразу в нескольких точках Павлодара. Руслан Касимов и Владимир Зубко, авторы прошлогоднего мурала Сатпаева, создают парную композицию на двух домах в районе улиц Назарбаева и Казправды. Центральные образы – мальчик рядом с жеребенком и щенком на фоне юрты и девочка под шаныраком с домброй и книгами. Через эти сюжеты авторы обращаются к теме воспитания детей, семейным и национальным ценностям.

Будущий мурал неподалеку от сквера Павла Васильева поможет сохранить память сразу о двух известных павлодарцах – самом поэте и художнике Викторе Поликарпове. В свое время Поликарпов создал цикл офортов по мотивам творчества Павла Василье­ва, и теперь одну из этих работ предлагают перенести на фасад рядом со сквером.

На улице Малайсары-батыра Александр Левицкий из Караганды и Никита Будко из Костаная работают над образом воина, чье имя носит улица. Среди будущих героев и сюжетов – Шакен Айманов, Жусупбек Аймауытов, эпоха Казахского ханства, человек труда и многое другое. Найдут отражение и узнаваемые образы самого Павлодара – набережная, Усольская пойма, «Гусиный перелет» и даже трамвай. Впрочем, подробности организаторы стараются пока не раскрывать, чтобы сохранить для горожан приятную интригу. В любом случае увидеть все 20 муралов павлодарцы должны до конца октября.