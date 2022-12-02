Гали Искалиев получил благодарность от имени президента РК

Кадровые назначения

Пресс-служба Акорды рассказала, кто проиграл Турегалиеву в «схватке» за пост акима Западно-Казахстанской области.

Фото: akorda.kz

На пост акима ЗКО претендовали Бауыржан Айтмагамбетов и Нариман Турегалиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. В ходе рабочей поездки в Уральск руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу принял участие в собрании маслихатов всех уровней Западно-Казахстанской области, зачитав им письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима региона.

«По результатам открытого голосования 37 депутатов поддержали кандидатуру Бауыржана Айтмагамбетова, 123 депутата – Наримана Турегалиева.

По итогам голосования указом президента акимом Западно-Казахстанской области был назначен Нариман Турегалиев», - рассказала пресс-служба Акорды.

Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он является опытным руководителем, эффективно работавшим на различных ответственных должностях. По его словам, перед главой региона поставлен ряд задач – развитие экономики, модернизация инженерных сетей, ремонт и восстановление дорог, решение экологических проблем.

Руководитель Администрации президента выразил благодарность всем жителям региона, принявших в этом году самое активное участие в общественно значимых мероприятиях. Он отметил необходимость исполнения поставленных Президентом задач, направленных на построение Справедливого Казахстана и повышение благосостояния населения.

«В завершение встречи Мурат Нуртлеу от имени главы государства поблагодарил бывшего руководителя области Гани Искалиева за проделанную работу», - сообщается на сайте Акорды.

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