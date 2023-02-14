Галимжан Жанкуатов назначен руководителем аппарата Минэкологии

Кадровые назначения, Правительство
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Ранее занимавший этот пост Абдикешов Алмат Жанболатович освобожден  от должности.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жанкуатов Галимжан Жандосулы  назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz.

Ранее занимавший этот пост Абдикешов Алмат Жанболатович освобожден  от должности.

Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в Алматы. Окончил Семипалатинский филиал университета «Кайнар».

Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства «Катран».

В 2004-2006 гг. работал ведущим специалистом, главным специалистом Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

2006-2010 гг. — консультант-государственный ревизор, главный эксперт юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

2010-2011 гг. — главный консультант юридического отдела канцелярии премьер-министра РК.

В 2011-2014 гг. — начальник управления государственных закупок департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора административного департамента, директор юридического департамента Министерства образования и науки РК.

В 2014-2015 гг. работал в структуре Министерства обороны РК.

2015-2017 гг. — главный консультант юридического отдела канцелярии премьер-министра РК.

2017-2019 гг. — директор юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель директора, директор департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.

В 2020-2021 гг. — главный инспектор юридического отдела канцелярии премьер-министра РК.

С января 2023 года и по настоящее время занимал должность советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 

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