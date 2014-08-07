Воспользовавшись случаем, мы взяли интервью у спортсменки, залечивающей тяжелую травму и потому несколько месяцев не выступающей в официальных соревнованиях.



– Скажите, сегодняшняя ваша встреча с юными теннисистами – плановая, или алматинские таланты "обязаны" ей вашему вынужденному перерыву в связи с полученной травмой?



– Травму я получила давно, почти четыре месяца назад. И очень рада, что есть такая возможность, пусть даже по "печальному" поводу, что-то еще сделать для дальнейшего развития казахстанского тенниса. Зато детишки радуются! В общем, нет худа без добра.



Что касается травмы... Она оказалась непростой, требуются месяцы на лечение. Судя по времени, которое мне "отвели" врачи, иду на поправку достаточно быстрыми темпами. Но это быстро для того диагноза, который мне был поставлен и по поводу которого проведена операция, а для болельщиков, ждущих моего возвращения на корт, время тянется долго.



Скажу так: выступать уже готова, в кроссовках чувствую себя совершенно здоровой, но для полного порядка нужно подождать еще пару месяцев, отказавшись от турнирных сверхнагрузок. Так советуют медики.



– Знающие люди говорят, что на таких "краткосрочных" мас­тер-классах вряд ли можно чему-то научить детишек, но эмоцио­нальный эффект от подобных уроков – просто огромный. А вы как думаете?



– За один раз, действительно, очень сложно чему-то научить. Да и не за один – тоже. Но для детей это возможность почувствовать тот уровень тенниса, к которому они стремятся. Поиграть с профессиональным спортсменом – это, конечно, большой эмоциональный толчок, какой-то стимул. Польза от такого взаимодействия безусловная.



– У вас тоже был свой учитель на подобных мастер-классах?



– Раньше, во времена детства, мастер-классов от именитых теннисистов было не так много. Но я помню, как играла с самой Штеффи Граф! Это было что-то необыкновенное, тем более, что немецкая спортсменка в то время являлась моим любимым игроком, можно сказать, кумиром.



У меня, к счастью, была возможность ездить в Германию, "вживую" смотреть матчи с участием Штеффи Граф, а потом и поиграть с ней. В общем, впечатления остались необыкновенные.



– Галина, в своей спортивной карьере вы одержали пять блестящих побед в турнирах WTA, и все они – в парном разряде. Скажите, что самое главное в подборе партнерши – ее спортивные качества, которых, может, не дос­тает вам, или вопрос в симпатиях, личных привязанностях?



– Скорее всего, главное – профессиональные качества партнерши, нам в большом спорте нужны результаты, а не приятное личное общение. Симпатии – это для иного времяпрепровождения, отдыха, где-нибудь в кафе, в кино, в общем, на втором плане.



– В таком случае расскажите, чем усиливает игру вашей пары француженка Кристина Младенович, с которой вы за два пос-ледних года выиграли два турнира WTA?



– Мне нравится с ней выступать, потому что Кристина достаточно мощный игрок. Если честно сказать, то она мне чем-то напоминает... меня саму. Может, поэтому мне достаточно легко прочувствовать, что Младенович будет делать в той или иной игровой ситуации и даже о чем она думает в ту или иную секунду. Мы во многом схожи, и иногда, глядя на Кристину, я вспоминаю себя в начале своей спортивной карьеры.



– А на каких языках вы с ней общаетесь?



– Мы разговариваем очень интересно: что-то можем сказать друг другу на русском языке, я могу блеснуть знанием нескольких сербских слов, которые выучила, общаясь как раз с Кристиной. А если разговор о чем-то серьезном, если нужно что-то обсудить, то переходим на английский.



– А кто-то из молодых казахстанских теннисисток вам сейчас нравится, может, напоминает вам себя в юности?



– Мне на этот вопрос ответить довольно сложно. Юниорский теннис надо смотреть, изучать, присутствовать на турнирах. Я не могу похвастать тем, что много видела таких соревнований, из-за напряженного графика и катастрофической нехватки времени возможности такой, увы, не имею. Представляете, я не знаю даже тех наших юниоров, которые уже выступают в серьезных международных соревнованиях. В поле зрения они попадают только тогда, когда переходят в наш взрослый тур.



Но я совершенно уверена, что в Казахстане есть и талантливая молодежь, и талантливые дети. Пос­ле окончания спортивной карьеры, безусловно, буду более внимательно следить за подрастающей сменой, а пока, увы, не успеваю...



– Интересно, какие виды спорта, кроме тенниса, вы любите, на какие соревнования с удовольствием ходите?



– Сейчас очень популярны различные шоу, в которых выступают знаменитые спортсмены, в частнос­ти, фигуристы. Когда смотришь на этих кудесников, то невольно ловишь себя на мысли, что и сама хочешь так же красиво скользить по льду, летать над ним, а потом махать рукой восторженной пуб­лике.



Среди зимних видов спорта мне больше всего интересно смотреть именно фигурное катание. Особенно люблю следить за соревнованиями Олимпиады: тут и время совпадает, когда я более свободна, и накал борьбы – самый большой. Музыка, красота, пограничное состояние с искусством – мне это очень нравится.



Другие виды спорта? Не могу сказать, что я прямо-таки фанатка какого-нибудь вида спорта. Вне тенниса я вообще пытаюсь как-то отдалиться от спортивных эмоций, даже лучше схожу на балет. Но вот если меня кто-то приглашает на соревнования, и мне есть там за кого поболеть, то пойду куда угодно.



А если говорить о футболе, то лучше поиграю сама... Самой играть интересно, а смотреть скучно, если не за кого болеть...



– Галина, я вас видел в парных соревнованиях на Олимпиа­де в Лондоне. Просто незабываемые дни на великом теннисном стадионе Уимблдон, где вы выступали в дуэте с Ярославой Шведовой и играли очень хорошо. Скажите, есть ли мечта выступить еще и на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро? Или для профессионалов важнее участие и победы в престижных и "денежных" турнирах "Большого шлема"?



– Турниры "Большого шлема" в профессиональном теннисе стоят выше других соревнований и по очкам, и по заработкам. Но для меня предстоящая Олимпиада в Бразилии – мощнейший стимул совершенствовать мастерство, возвратиться на корт после серьезных травм. Я очень хочу попасть на свою вторую Олимпиаду, потому что первая прошла как бы в феерии, тумане.



Да, я знала, что Олимпийские игры – что-то необыкновенное в жизни любого спортсмена. Сыграла в Лондоне, вернулась домой и поняла, что еще не насладилась олимпийским духом, этой удивительной атмосферой. Поняла, что хочу еще раз испытать эти чувства. Хочу в Рио, и надеюсь, мечта сбудется.



Из досье Галины ВОСКОБОЕВОЙ:



Родилась 18 декабря 1984 года в Москве. Теннисом занимается с 6 лет. В 2005 году окончила Российский университет дружбы народов. За сборную Казахстана выступает с 2008 года. Неоднократно участвовала во всех четырех турнирах "Большого шлема" – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open.

Одержала 10 побед в турнирах ITF, 14 раз выходила в финал турниров WTA. Пять раз праздновала успех в этих турнирах Женской теннисной ассоциации (все – в женском парном разряде):

март 2011 года, Куала-Лумпур (Малайзия) – с Динарой Сафиной (Россия);

апрель 2011 года, Оэйраш (Португалия) – с Алисой Клейбановой (Россия);

май 2011 года, Брюссель (Бельгия) – с Андреа Гловачковой (Чехия);

февраль 2013 года, Мемфис (США) – с Кристиной Младенович (Франция);

март 2014 года, Акапулько (Мексика) – с Кристиной Младенович (Франция).