​Галопом по Европе

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Аскар Бейсенбаев

В лучшей на сегодня лиге мира – чемпионате Англии – тон задает великолепный «Ливерпуль» во главе со своим умопомрачительным форвардом – египтянином Мохамедом Салахом. В субботу «скаузеры» продлили победную серию до 14 матчей и установили новый рекорд Премь­ер-лиги по выигранным подряд встречам, в которых команда забивала не менее двух мячей. Лидеры первенства в матче пятого тура одержали дома победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1. На гол Йетро Виллемса (7-я минута) «мерсисайдцы» ответил дублем Садио Мане (28, 40) и, конечно же, мячом Мохамеда Салаха (72).

Серия «Ливерпуля» началась еще в прошлом сезоне, 10 марта в матче с «Бернли» (4:2). Последней же командой, которой удавалось отобрать очки у «скаузеров» в чемпионате, был «Эвертон». Ливерпульское дерби, которое состоялось 3 марта, завершилось ничьей – 0:0. В следующем матче «мерсисайдцы» сыграют с «Челси», игра состоится 22 сентября в Лондоне. На втором месте в Премьере идет действующий чемпион – «Манчестер Сити», который в минувшем туре потерпел неожиданное поражение в Норидже от «Норвич Сити» – 2:3. Стоит отметить, что это первое поражение «шейхов» из Манчестера в этом сезоне.

Зато очень плотно в турнирной таблице со 2-го по 7-е место. После 5 игр по 8 очков набрали сразу 5 команд: лондонские «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенал» («шпоры» в столичном дерби разгромили «Кристал Пэлас» – 4:0, «канониры» сгоняли вничью в Уотфорде с местным одноименным клубом – 2:2, а «аристократы» обыграли на выезде «Вулверхэмптон» – 5:2), а также «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити», которые как раз встречались между собой, и здесь победу отпраздновали «манкунианцы» – 1:0. Стоит отметить, что «красные дьяволы» следующий матч проведут 19 сентября, где в стартовом туре Лиги Европы примут нашу «Астану».

В первенстве Испании лидерство захватила «Севилья», после 4 туров набравшая 10 очков. «Нервионцы» в воскресенье играли в гостях и добились выигрыша над «Алавесом» из Витории – 1:0. Второе место в Примере у мадридского «Атлетико», который потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Реалу Сосьедаду» из Сан-Себастьяна, – 0:2. На счету у «матрасников» – 8 очков. Третье и четвертое места теперь делят столичный «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. «Королевский клуб» с трудом дома одолел «Леванте» из Валенсии – 3:2, а вот «львы» в Пальме-де-Мальерке разошлись с миром с «Мальеркой» – 0:0. Вроде начала набирать форму каталонская «Барселона», идущая в чемпионате на 5-м месте. «Сине-гранатовые» в субботу принимали дома «Валенсию» и обыграли ее со счетом 5:2.

В итальянской Серии А после трех туров без поражений идет миланский «Интер», в первый день уик-энда дома обыгравший «Удинезе», – 1:0. Кстати, «Интер» наконец-то избавился от аргентинского нападающего Мауро Икарди. Новый главный тренер клуба Антонио Конте сразу после своего назначения решил избавиться от него и отстранил от тактических занятий команды. Однако выставить Мауро за дверь оказалось не так-то просто. Нападающий отклонил предложения «Наполи» и других клубов, а «Ювентус» вел вялые переговоры по Икарди. Лишь перед самым закрытием трансферного окна миланцы смогли договориться с французским ПСЖ об аренде игрока с правом выкупа за 70 млн евро. По 7 очков у делящих второе и третье места «Болоньи» и туринского «Ювентуса». «Крас­но-белые» в последней игре устроили перестрелку на выез­де с «Брешией», победив 4:3, а действующий чемпион Италии во Флоренции сыграл вничью с «Фиорентиной» – 0:0.

В немецкой Бун­дес­лиге друг за другом вверху турнирной таблицы выстроились «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Фрайбург». «Быки» в минувшем туре принимали грозную мюнхенскую «Баварию» и добились ничьей – 1:1. Дортмундцы на своей арене в пух и прах разнесли «Байер» из Леверкузена – 4:0 (автором первого гола стал Пако Алькасер, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте, в начале второго тайма преимущество «шмелей» увеличил форвард Марко Ройс, на 83-й защитник Рафаэл Геррейру довел счет до разгромного, а в конце встречи Ройс оформил дубль), а «Фраубург» покуражился в Зинсхайме, разгромив местный «Хоффенхайм» – 3:0 (счет на 11-й минуте открыл Кристиан Гюнтер, на 38-й преимущество гостей увеличил Янин Хаберер, а во втором тайме счет до крупного довел Нильс Петерсен).

Во Франции на самый верх турнирной таблицы по традиции взобрался парижский ПСЖ. После домашней победы в субботу над «Страсбургом» – 1:0 столичные «принцы» после 5 туров имеют в своем активе 12 заветных баллов. Кстати, голом в этой игре отметился самый дорогой футболист в истории, бразилец Неймар, который все хотел сбежать из «города любви» в каталонскую «Барселону», да не вышло. Южноамериканец провел первый матч в сезоне и сразу отличился, причем гол забил в падении через себя. Это был его ответ фанатам ПСЖ, которые в последнее время его, естественно, не очень-то и жалуют.

А вот со 2-го по 4-е место с 10 очками места в Лиге-1 делят сразу три клуба. Это «Ренн», «Нант» и «Марсель». В субботу команда из Ренна сыграла вничью в Бресте с одноименным клубом – 0:0, в воскресенье «канарейки» дома одолели «Реймс», а марсельские «олимпийцы» обыграли на выезде «Монако» – 4:3.

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