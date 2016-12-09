"Галстуки" вышли на ринг

"Мы ожидали худшего. Но, как оказалось, все бойцы подготовлены должным образом. То, что сейчас показывают боксеры, – очень неплохо для любителей. Видно, что ребята тренируются и уделяют спорту большое внимание. Они не машут руками просто так, как новички. У них есть техника и определенный рисунок боя. Это означает, что с парнями работают хорошие мастера. В Казахстане школа бокса живет, это можно увидеть и сегодня", – сказал один из организаторов турнира Данабек Сужанов.
"Количество участников нас приятно удивило. Мы рассчитывали провести турнир за два дня, но теперь он продлится три дня. Много заявок поступило со всего Казахстана. К слову, количество приезжих участников турнира превалирует над местными боксерами. Спасибо им всем большое за то, что поддержали наш замысел", – добавил он.
Для того чтобы у всех боксеров были равные шансы, их разделили по группам – как по возрастным, так и по опыту занятий боксом. Те, кто обладают большим опытом, автоматически попадают сразу в полуфинал.
Совсем равномерно распределить получалось не всех. К примеру, представитель школы Arena boxing club Виталй Ахметов занимается боксом всего три недели. А его соперник из Алматы Максут Абдибаев обладает гораздо большим опытом, хоть ему и не доводилось ранее выступать на соревнованиях. Несмотря на стартовое волнение, обоим боксерам удалось выступить достойно. Победу в итоге присудили более опытному Абдибаеву.
"Некоторым участникам 47–48 лет. Поэтому у нас есть и самая возрастная категория для людей в возрасте от 40 до 50 лет. Мы требовали от всех участников справки о состоянии здоровья", – отмечает Сужанов.
"При распределении по опыту выступлений мы предупредили боксеров, чтобы они не скрывали свои истинные данные, поскольку все равно все станет явным по ходу турнира. Если, к примеру, выяснится, что победитель поединка выступал более указанного им срока, то результат боя будет аннулирован, а в следующий круг пройдет побежденный боксер", – подчеркивает Сужанов.
В качестве главного судьи соревнований на турнир был приглашен рефери международной категории AIBA Ерболат Ашимов.
"Мы впервые проводим подобный турнир. Организаторы предложили мне роль главного судьи, а заодно попросили помочь с проведением турнира. Мы надеемся, что этот турнир станет впоследствии доброй традицией, ведь он дает людям возможность попробовать себя в роли настоящих спортсменов, борющихся за награды на самых настоящих соревнованиях. У выступающих сегодня ребят наблюдается отсутствие высокого мастерства, зато желание боксировать есть в избытке", – комментирует турнир Ашимов.