Спорт
"Галстуки" вышли на ринг
Азамат Сыздыкбаев
В Астане стартовал боксерский турнир для "галстуков", передает Kazpravda.kz.

Мероприятие стартовало сегодня, 9 декабря, завершится 11 декабря.

"Мы ожидали худшего. Но, как оказалось, все бойцы подготовлены должным образом. То, что сейчас показывают боксеры, – очень неплохо для любителей. Видно, что ребята тренируются и уделяют спорту большое внимание. Они не машут руками просто так, как новички. У них есть техника и определенный рисунок боя. Это означает, что с парнями работают хорошие мастера. В Казахстане школа бокса живет, это можно увидеть и сегодня", – сказал один из организаторов турнира Данабек Сужанов.


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"Количество участников нас приятно удивило. Мы рассчитывали провести турнир за два дня, но теперь он продлится три дня. Много заявок поступило со всего Казахстана. К слову, количество приезжих участников турнира превалирует над местными боксерами. Спасибо им всем большое за то, что поддержали наш замысел", – добавил он.

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Для того чтобы у всех боксеров были равные шансы, их разделили по группам – как по возрастным, так и по опыту занятий боксом. Те, кто обладают большим опытом, автоматически попадают сразу в полуфинал.

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Совсем равномерно распределить получалось не всех. К примеру, представитель школы Arena boxing club Виталй Ахметов занимается боксом всего три недели. А его соперник из Алматы Максут Абдибаев обладает гораздо большим опытом, хоть ему и не доводилось ранее выступать на соревнованиях. Несмотря на стартовое волнение, обоим боксерам удалось выступить достойно. Победу в итоге присудили более опытному Абдибаеву.



"Некоторым участникам 47–48 лет. Поэтому у нас есть и самая возрастная категория для людей в возрасте от 40 до 50 лет. Мы требовали от всех участников справки о состоянии здоровья", – отмечает Сужанов. 

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"При распределении по опыту выступлений мы предупредили боксеров, чтобы они не скрывали свои истинные данные, поскольку все равно все станет явным по ходу турнира. Если, к примеру, выяснится, что победитель поединка выступал более указанного им срока, то результат боя будет аннулирован, а в следующий круг пройдет побежденный боксер", – подчеркивает Сужанов.

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В качестве главного судьи соревнований на турнир был приглашен рефери международной категории AIBA Ерболат Ашимов.

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"Мы впервые проводим подобный турнир. Организаторы предложили мне роль главного судьи, а заодно попросили помочь с проведением турнира. Мы надеемся, что этот турнир станет впоследствии доброй традицией, ведь он дает людям возможность попробовать себя в роли настоящих спортсменов, борющихся за награды на самых настоящих соревнованиях. У выступающих сегодня ребят наблюдается отсутствие высокого мастерства, зато желание боксировать есть в избытке", – комментирует турнир Ашимов.

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