Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК

Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Указом главы государства от 4 января 2023 года за № 82 Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства Республики Казахстан.
Напомним, указом президента РК для модернизации и повышения эффективности системы государственного управления 2 января 2023 года Канцелярия премьер-министра преобразована в государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан".
Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов; организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и Правительства.