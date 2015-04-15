Свежий выпуск Гамлет с третьего курса Сергей ГОРОВ, Павлодар

Каждая театральная студия представит 30-минутный спектакль по литературной пьесе или по произведениям собственного сочинения. Многие постановки посвящены юбилею Великой Победы и 550-летию Казахского ханства. Они идут на русском и казахском языках, жюри оценит актуальность темы, уровень режиссуры, актерского мастерства, художественного и музыкального оформления постановки. Будут определены лучшие режиссура, мужская и женские роли, авторское произведение, художественное и музыкальное оформление.

Студенческие театры – это традиция, широко распространенная в советское время, но несколько забытая. Фестиваль поможет ее возродить, даст молодежи возможность раскрыть свои таланты и показать достижения в области театрального искусства.