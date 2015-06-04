Гамлет. Возвращение в молодость

«Артист ежедневно держит экзамен на талант», – любит повторять Булат Газизович. Сам он этот экзамен выдержал с честью, осуществив более 150 постановок. И каждая из них – яркое событие в мире отечест­венного балета. Вот и на этот раз народный артист РК, лауреат Государственной премии РК и Международной Сократовской премии в области культуры и искусства, доктор искусствоведения, профессор Академии искусств им. Т. Жургенова Булат Аюханов продемонстрировал мастер-класс, создав новую версию шекспировского «Гамлета». Надо сказать, что для него эта постановка – своего рода возвращение в молодость, ведь первый раз он танцевал Гамлета 45 лет назад, в 1970 году.– Тогда только зарождался «Молодой балет Алма-Аты». У нас еще не было костюмов, поэтому мы танцевали лишь фрагменты из балета, – поясняет Булат Газизович. – А вообще день рождения нашего «Гамлета» – это 1972 год, Москва, зал Чайковского. Я танцевал Гамлета до 45 лет, и каждый раз, когда в афише стоял этот спектакль, у меня наступала бессонница.– Сильное волнение?– Это очень сложная партия, и музыка сложная. Думаю, Аиду Исакову мне сам Бог послал! Это человек, которого я ставлю на один уровень со Шнитке, она пишет объемно, масштабно и, что самое важное, знает нашу профессию изнутри. Аида – очень плодовитый автор. К примеру, она написала мне «Гамлета» всего за 11 дней! Практически все постановки «Гамлета», которые осуществлялись на советских сценах, делались на музыку Шостаковича, которая звучала в известном фильме Григория Козинцева. В результате получилось лоскутное одеяло. Поэтому я начал с музыки, и Аида Исакова продемонстрировала здесь очень высокий уровень.К этому надо добавить, что хореография и постановка «Гамлета» – это авторство самого Булата Аюханова. Хотя к гамлетовской теме танцовщики обращались много раз. В том числе такие корифеи балета, как Бронислава Нижинская, Серж Лифарь, Морис Бежар. Образ принца Датского воплощали Рудольф Нуреев, Марис Лиепа. Но абсолютным рекордсменом по числу станцованных Гамлетов стал Михаил Барышников, исполнявший эту партию в балетах Константина Сергеева, Мориса Бежара, Джона Ноймайера. Был свой Гамлет и в Большом. Только «русский». Именно так – «Русский Гамлет» назывался балет Бориса Эйфмана.Не так давно на новой сцене Большого театра прошла мировая премьера – балет «Гамлет» знаменитого киевского хореографа Раду Поклитару и всемирно известного британского режиссера Деклана Доннелана на музыку Шостаковича. Так что, с одной стороны, Булат Аюханов попал, как говорится, в тренд. А с другой – остался верен себе, создав собственный, оригинальный вариант шекспировского «Гамлета».– Мне было важным дать возможность молодому поколению взглянуть их глазами на современную драматургию и хореографию балета.– Но ведь «Гамлет» – глубоко философское произведение. Как языком танца можно выразить эту глубину?– Можно. Прежде всего, это вечная проблема выбора, которая всегда стояла и будет стоять перед человечеством: быть или не быть, согласиться или не согласиться... Вот в чем вопрос, – рассуждает Булат Газизович. – Гамлет ведь не был революционером. Он не вояка, а скорее поборник гуманистических идеалов. Я определил жанр моей постановки как драматический спектакль-балет. То есть здесь, кроме законов балета, есть и законы драматического театра. Кстати, в моем варианте «Гамлета» нет сцены «мышеловки». Она нам не нужна, потому что, как мне кажется, у Шекспира речь идет прежде всего о морали: имел или не имел право Гамлет бороться со злом, которое ему явно не по зубам? Офелия у нас не умирает, она лишь сходит с ума. Мне казалось важным показать мысль, высказанную классиком, что Дания – это тюрьма, что неспокойно в Датском королевстве. Поэтому в нем и погибают чистые души. По большому счету это балет о сегодняшнем мире, где сместились грани добра и зла.Надо отметить и то, что все свои балеты Булат Аюханов ставит под определенного исполнителя – на этот раз партию Гамлета танцевал 23-летний лауреат Международного конкурса молодых исполнителей Мади Касымов.Кроме него в спектакле заняты заслуженный деятель Казахстана Светлана Кокшинова (Гертруда), Юрий Шакиров (Клавдий), Айнура Нуспекова (Офелия), Ерик Оспанов (Полоний) и другие.Жизненное кредо Булата Аюханова можно выразить его же словами: «Ненавижу, когда искусству служат. Искусством надо жить». Кто знает, может, в этом и заключена тайна его творческой молодости?