Ганец выпил яд змеи для повышения иммунитета и умер
В Гане 53-летний мужчина погиб от змеиного яда, который выпил, пытаясь повысить себе иммунитет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Газета.ру".
Сообщается, что художник Муса Джикпор обнаружил змею во время посещения фермы его друга. Первым же змею увидел тракторист. Он попытался убрать змею с дороги, но она стала вести себя агрессивно. Тогда фермер решил отрубить ей голову с помощью мачете. Поскольку голова змеи в стране считается ценным товаром, жители деревни начали спорить по поводу того, кому достанется трофей.
Джиклор завладел головой змеи и попытался выпить ее яд. Через полчаса художник скончался по дороге в больницу. Очевидцы отмечают, что отравление ядом немедленно отразилось на оттенке кожи Джиклора.
В полиции подтвердили факт смерти жителя Ганы от отравления ядом змеи.