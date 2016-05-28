Гани Калиев заявил о необходимости значительного увеличения госсубсидий в сельское хозяйство

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Казахстан испытывает острую нехватку субсидий в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил председатель комиссии по интеграции аграрного образования, науки и производства, развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса при МСХ РК Гани Калиев, передает Kazpravda.kz.
"За 15 лет у нас в аренду сдали только 2 процента сельхозугодий. Это убыточная отрасль, в таких странах, как Норвегия, Швеция, Япония, сфера сельского хозяйства поддерживается из госбюджета на 80 процентов", – сказал Калиев на заседании Комиссии по земельной реформе.
По его мнению, даже в такой развитой в аграрном плане стране, как США, государство на те же самые 80% поддерживает сельское хозяйство.
"У них, кстати, разрешено использование земли иностранцами, но без этого (бюджетных субсидий) ничего не выйдет. Из-за этого в Америке иностранным гражданам принадлежит всего лишь 0,8 процента сельхозугодий", – отметил Гани Калиев.
Он подчеркнул, что олигархи в Казахстане, как правило, не обозначают своего участия во владении землей с юридической стороны, участки ("сотни тысяч гектаров") оформляются на других лиц.
Возвращаясь к теме необходимости финансовых вливаний в СХ со стороны государства, спикер назвал это "самой большой проблемой".