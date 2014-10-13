Ганский футболист "Милана" опроверг информацию о заражении вирусом Эбола

Спорт
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Айнур Курамысова
Полузащитник итальянского футбольного клуба "Милан" и сборной Ганы Майкл Эссьен опроверг слухи о своем заражении вирусом Эбола, которые распространили некоторые африканские СМИ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.

"Я чувствую себя хорошо, а слухи о моем заражении не являются правдой", – сказал Эссьен.

Слухи о том, что Эссьен заразился опасным вирусом, распространил ряд африканских СМИ. 

Эссьен перешел в "Милан" 27 января 2014 года из английского "Челси" на правах свободного агента.

Наибольшего успеха ганец добился именно в "Челси", с которым выигрывал чемпионат Англии (2004, 2005), стал обладателем Кубка (2007, 2009, 2010, 2012) и Суперкубка Англии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2012).

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