​Гарантировать качество и полный охват

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Юрий Ли, Кызылорда

На заседании актива области руководитель Минздрава напомнил о скором старте системы ОСМС. В частности, с 1 июля текущего года в НАО «Фонд социального медицинского страхования» начнут поступать средства, а с 1 января 2018-го он будет оплачивать лечение казахстанцев. В связи с этим акцент был сделан на важности разъяснительной работы среди населения, начатой в минувшем году республиканским и региональными штабами, чтобы медицинские работники, работодатели и граждане могли получить полное представление о принципах функционирования и преимуществах нововведений.

Министр подробно рассказал о недостатках существующей системы здравоохранения, о возможнос­тях ОСМС в повышении качества медицинской помощи, в обеспечении доступности услуг для всех без исключения казахстанцев.

– Для того чтобы довести нашу медицину до мирового уровня, а также повысить уровень жизни населения, нужно позаботиться о том, чтобы система здравоохранения страны была стабильной. Для этого необходимо тщательно изучать мировой рынок оказания медицинских услуг, привлекать различные передовые модели развития здравоохранения, – подчеркнул Елжан Биртанов.

Поделился министр и планами совершенствования системы здравоохранения за счет включения механизмов государственно-частного партнерства. Пристальное внимание было уделено и вопросам регулирования цен на лекарственные средства. По его словам, сейчас утверждены цены на почти 4 000 наименований препаратов, но частные аптеки это положение пока не затрагивает. Исправить ситуацию поможет внесение изменений в соответствующее законодательство, которые уже прорабатываются.

О проводимой в Приаралье информационно-разъяснительной работе по внедрению ОСМС сообщил аким области Крымбек Кушербаев, отметивший актуальность вовлечения самозанятого населения. В свою очередь заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Эрик Байжунусов рассказал о механизмах формирования средств организации и деятельности фонда.

Завершилось заседание актива подписанием договора между региональным управлением здравоохранения и ТОО «SANA-MED» о реализации проекта сотрудничества на базе городской поликлиники № 2 на основе государственно-частного партнерства. Во второй половине члены группы ознакомились с работой ситуационного центра региона и провели встречу с предпринимателями и медицинской общественностью.

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