​Гарантируя качество и доступность

Свою позицию они высказали на II Съезде Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов». Оценку нововведениям также дал заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов.

По его словам, в законопроекте заложены идеи совершенствования системы адвокатуры, что позволит обеспечить граждан доступной и качественной юридической помощью.

– Законопроект включает в себя также нормы о гарантированной государством юридичес­кой помощи и о деятельности частнопрактикующих юристов. Их объединение в одном законе продиктовано однородностью регулируемых общественных отношений, – подчеркнул зам­министра.

Вместе с тем реализация конституционного права обеспечена на сегодня в данной сфере не в полной мере ввиду наличия ряда проблем. Это и недостаточное качество оказания юридической помощи представителями юридической профессии, и отсутствие механизма защиты граждан от действий недобросовестных адвокатов и частнопрактикующих юристов.

Среди мер, призванных решить проблемы, Жанат Ешмагамбетов назвал предполагаемую регламентацию деятельности частнопрактикующих юристов, именуемых в законопроекте «юридическими консультантами», посредством их объединения в палаты, разработку рекомендательной тарифной сетки оплаты помощи адвоката, реализацию возможности граждан рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юрпомощи и так далее.

Исполняющий обязанности председателя Союза юристов Серик Акылбай в свою очередь обратил внимание на изменения, которые не позволят занимать руководящие посты людям более 5 лет. Эксперт уверен: эта мера обеспечит приток новых кадров в адвокатуру, среди них появится конкуренция, а значит – повысится квалификация.

По завершении встречи члены Союза юристов приняли резолюцию в поддержку положений проектов Законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Также они отметили, что будут и дальше расширять и укреплять международное сотрудничество в целях внедрения лучших мировых стандартов оказания правовой помощи.