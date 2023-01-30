Гарантия особого порядка

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Самат Бейсембаев

С момента введения в действие Административного процедурно-процессуального кодекса в суды поступило 27 629 исков, большая часть из них удовлетворена в пользу истцов.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировала вице-министр юстиции Алма Муканова, отметив, что показатель удовлетворяемости исков в 2022 году увеличился на восемь процентов.

– Как известно, до введения в дейст­вие кодекса таких критических показателей «проигранных» дел по спорам с гражданами и юридическими лицами не было. Например, до этого государственные органы выиграли около 85% дел, – подчерк­нула она.

По словам вице-министра, сейчас происходят глобальные изменения во взаимоотношениях между государством и обществом. Еще несколько лет назад внедрение административной юстиции и ее функционирование в Казахстане было одной из важнейших задач в рамках реализации правовых реформ. А теперь ведомством уже начата работа по разработке проектов законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

– Основной задачей настоящего кодекса является защита прав и свобод граждан от неправомерных действий органов управления, в том числе государственных, – напомнила Алма Муканова.

Характеризуя первый законопроект, вице-министр выделила следую­щие направления: рассмот­рение возможности переноса отдельных видов административных взысканий в плоскость административной юстиции; перенос отдельных категорий публично-правовых споров из Гражданского процессуального кодекса в АППК; перенос главы 30 «Производства по делам об оспаривании законности нормативного правового акта» из ГПК в плоскость административной юстиции; дальнейшая корректировка как отдельных норм законодательства об административных процедурах, так и внесение соответствующих изменений и дополнений в Административный процедурно-процессуальный кодекс.

– Можно сделать вывод, что кодекс административного судопроизводства, по сути, является гарантией особого порядка взаимоотношений государственных органов и общества, где последнее выступает равноправным субъектом как на стадиях проведения административных процедур, так и в рамках нового типа админист­ративного производства, – сказала Алма Муканова.

#закон #сцк

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