Гарантия сменяемости власти

Глава государства объявил дату президентских выборов – они пройдут 20 ноября. Это позволит осуществить кардинальную перезагрузку всей политической системы.

Президент является основным исполнителем воли народа. Он не только олицетворяет собой верховную власть, он призван воплощать в реальность реформы, брать на себя бремя ответственности и основную тяжесть последствий проводимых в стране перемен.

В связи с этим следует подчерк­нуть, что главный акцент нынешних политических реформ надо ставить на однократности президентского срока. Отметим, что такое начинание является довольно интересным, важным и ответственным шагом на пути к установлению в Казахстане более устойчивой и нацеленной на стабильное будущее политической системы общества, с вполне зримыми временными контурами и ограничениями, наложенными на исполнительную ветвь власти.

Кроме того, речь идет и о совокупном сокращении срока президентских полномочий, поскольку отныне все президенты будут избираться вместо двух раз по пять лет только один раз на семь лет. Сокращение срока президентских полномочий, таким образом, создает баланс власти и более гибкую политику действующего главы государства.

Следует также отметить, что неизменность новых положений по введению однократного президентского срока будет предусмотрена законодательно в основном документе страны – Конституции. Это позволит исключить вероятность манипуляции относительно нововведений в данном вопросе в будущем для следующей генерации политиков, претендующих на высший пост в стране. Другими словами, введение однократного президентского срока следует расценивать как эффективный заслон для переизбрания будущих президентов страны, что в итоге позволит производить регулярную смену президентов.