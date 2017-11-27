​Гарантия занятости

Министр в сопровождении акима об­ласти Алтая Кульгинова побывала в отделе занятости и социальных программ и центре занятости Уральска, встретилась с руководителями предприятий, подписавших «дорожную карту» по управляе­мому перетоку работников.

В их числе завод «Зенит», Западно-Казахстанская машиностроительная компания, ТОО «Батыс су арнасы» и другие. Все они могут рассчитывать на переобучение своих работников. В рамках программы продуктивной занятости 70% расходов берет на себя государство, 30% – работодатель.

Руководители предприятий на встрече с министром заявили, что риск высвобождения работников существует. По словам генерального директора АО «Уральский завод «Зенит» Вячесла­ва Валиева, в работе предприятия прои­зошли изменения производственного плана, из-за чего завод загружен не в полную силу, и если ситуация не изменится, без работы могут остаться около 160 рабочих и 90 специалистов.

– Мы принимаем все меры, чтобы такого не допустить, беремся за любые виды работ. Мы подписали «дорожную карту», чтобы социально защитить тех людей, которые долгие годы проработали на заводе, – отметил он.

В рамках поездки Тамара Дуйсенова также приняла участие в совещании по вопросам основных нововведений в социально-трудовой сфере. Одной из актуальных тем, поднятых на заседании, стал вопрос нового формата оказания адресной социальной помощи.

– Ввиду того, что размер черты бедности был увеличен с 40 до 50% от прожиточного минимума, который составляет порядка 24 тысяч тенге, соответственно увеличится и размер адресной социальной помощи, составив около 70 тысяч тенге, – подчеркнула министр. – Государство не снимает с себя социальных обязательств, но будет требовать от гражданина исполнения социального контракта.